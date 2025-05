Jubileu das Famílias distribui 10 mil Bíblias da Criança em Roma, inclusive em português

A distribuição vai ser feita durante a "Festa da Família" no sábado, 31 de maio, segundo dia de Jubileu das Famílias, das Crianças, dos Avós e dos Idosos. Os exemplares serão impressos em cinco idiomas: além do português, em italiano, inglês, espanhol e francês. A Bíblia da Criança se tornou um silencioso best-seller mundial que permite aos pequenos ler a Palavra de Deus na sua própria língua materna.

Andressa Collet - Vatican News

O Jubileu das Famílias, das Crianças, dos Avós e dos Idosos começa na próxima sexta-feira, 30 de maio, com peregrinação à Porta Santa logo no início da manhã e os peregrinos tendo a possibilidade de receber o Sacramento da Reconciliação. No final da manhã, o Pontifício Comitê da Jornada Mundial das Crianças organizou um seminário de estudo e reflexão sobre a Pastoral da Criança no auditório do Palazzo San Calisto. Ao findar do primeiro dia de jubileu temático estão sendo preparados espetáculos e jogos para crianças, além da veneração de relíquias de santos e uma vigília de oração.

Já no sábado, 31 de maio, além de diferentes atividades pelas praças de Roma, a Basílica de Santa Maria em Trastevere irá propor uma catequese sobre o valor da velhice. No final de dia, na praça em frente à Basílica de São João de Latrão está programada a Festa da Família e outra vigília de oração em preparação para o domingo, primeiro de junho, para encontrar o Papa Leão XIV na Praça São Pedro para a missa que começa às 10h30 na Itália, 5h30 no horário de Brasília.

Distribuição da Bíblia da Criança

A ACN (Aid to the Church in Need ou Ajuda à Igreja que Sofre) estará presente no Jubileu das Famílias distribuindo uma edição especial da Bíblia da Criança. O presente chegará às mãos de 10 mil famílias durante a Festa da Família na noite de sábado (31/05). Os exemplares serão impressos em cinco idiomas: além do português, em italiano, inglês, espanhol e francês.

Publicada pela primeira vez em 1979, no Ano Internacional da Criança, a pequena ‘bíblia de capa vermelha’ foi traduzida para 191 línguas e atingiu a incrível marca de mais de 51 milhões de exemplares distribuídos. A Bíblia da Criança se tornou um silencioso best-seller mundial que permite aos pequenos ler a Palavra de Deus na sua própria língua materna.

Esta edição especial inclui um prefácio do pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, arcebispo Rino Fisichella, e foi concebida para facilitar a transmissão da fé dentro de casa. "Queridas famílias, queridos meninos e meninas, queridos avós e idosos: em suas mãos está esta Bíblia especial para crianças. É um tesouro precioso, porque contém a história mais bonita do mundo: a história do amor de Deus por cada um de nós", escreve Fisichella. "Não é um livro qualquer, mas a Palavra de Deus, que dá força, alegria, conforto e esperança. Neste Jubileu, é uma oportunidade de renovar nossa relação com a Palavra de Deus. Não a deixemos em uma prateleira para acumular poeira: quando Deus fala, Ele pede o silêncio da escuta", acrescentou o arcebispo, enfatizando o valor da Bíblia como uma ferramenta para revitalizar a fé dentro da família e como um ponto de encontro entre as gerações.

Depois de 46 anos, o design da Bíblia foi atualizado. As ilustrações originais - uma das características favoritas dos leitores - foram preservadas, mas agora aparecem em formato de página inteira com um layout mais moderno e visualmente atraente. “Embora o conteúdo permaneça fiel à mensagem original, essa nova apresentação visa facilitar o uso na família, na catequese e na vida cotidiana, especialmente em contextos em que o acesso a material religioso é limitado”, explica o Padre Anton Lässer, assistente eclesiástico da ACN International. Ainda dá para fazer o download da Bíblia da Criança em português para acesso em celular. Basta acessar: acn.org.br.