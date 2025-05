Jubileu das famílias, das Crianças, dos Avós e dos Idosos: esperados mais de 60 mil peregrinos

Provenientes de mais de 120 países, pais, idosos e crianças de todas as idades lotarão as ruas de Roma para o evento jubilar a eles dedicado, que se realizará de sexta-feira, 30 de maio, a domingo, 1º de junho. Diversas iniciativas estão previstas nas praças da capital, nas quais famílias e associações compartilharão seus testemunhos. No domingo, às 10h30, haverá missa com o Papa na Praça São Pedro.

O Jubileu das famílias, das Crianças, dos Avós e dos Idosos, que se realiza de sexta-feira, 30 de maio, a domingo, 1º de junho, será repleto de eventos e propostas, pontuados por momentos de oração, reflexão, celebração e partilha.

O evento jubilar, de três dias, atrairá a Roma mais de 60 mil fiéis provenientes de 120 países de todos os continentes. Os grupos mais numerosos virão da Itália, Espanha, Estados Unidos, Polônia e Portugal. Muitos peregrinos também virão a Roma do Brasil, Argentina, Colômbia, México, Reino Unido, Suíça, Alemanha, Canadá, Romênia, Filipinas e Chile. Numerosas dioceses, associações e movimentos também estarão representados, incluindo em particular os grandes grupos envolvidos pela Agesci (Associação de Guias e Escoteiros Católicos Italianos), Ação Católica Italiana, Comunidades Neocatecumenais, UNITALSI (União Nacional Italiana para o Transporte de Enfermos a Lourdes), Associação dos Avós Católicos, Movimento Franciscano, Movimento dos Focolares e muitas outras organizações italianas e internacionais que acompanham o crescimento humano e espiritual das famílias.

Programação para sexta-feira e sábado

O primeiro dia do Jubileu, sexta-feira, 30 de maio, contará com peregrinações às Portas Santas das Basílicas Papais, entre 8h e 17h. O evento prosseguirá a partir das 10h com os "Diálogos com a Cidade", eventos culturais, artísticos e espirituais nas praças do centro histórico de Roma, animados por diversas instituições, associações e movimentos ligados à pastoral familiar, incluindo o Pontifício Comitê para o Dia Mundial da Criança, a Associação das Famílias para o Acolhimento, Nonno Banter 57 APS - Giochi di Strada, Le Muse di Archimede e Comunità dell'Emmanuele. Todos os detalhes sobre as praças e atividades podem ser encontrados no site do Jubileu.

No sábado, 31 de maio, a peregrinação às Portas Santas continuará das 8h às 17h. No entanto, devido a necessidades organizacionais da Basílica Vaticana, a Porta Santa de São Pedro não estará acessível das 8h às 14h no sábado. O dia, das 9h30 às 17h30, será animado por momentos de festa e estudo com os "Diálogos com a Cidade", o Centro Oratori Romani (COR), a Ação Católica Italiana, a Associação CHARIS (Renovação Carismática Católica), o Caminho Neocatecumenal, a Comunidade de Santo Egídio, o Pacto Global da Família e a rede internacional de associações familiares, e também o Museu de Arquimedes e o Nonno Banter 57 APS - Giochi di Strada.

A “Festa da Família” e a vigília de oração

O sábado viverá seu momento mais intenso no final da tarde, das 18h30 às 20h, na Praça de São João de Latrão, com a “Festa da Família” e a vigília de oração durante a qual será rezado o Terço para concluir o mês mariano. O momento de festa, com muita música e testemunhos, será conduzido por Lorena Bianchetti, apresentadora de televisão, e contará com a participação de convidados especiais como o ator Giovanni Scifoni, os grupos de música cristã The Sun e Gen Verde e, em seguida, Alfio Russo, um jovem saxofonista. Em seguida, algumas associações familiares, especificamente a Associação Papa João XXII, a Equipe Notre Dame, Famílias para o Acolhimento, Famílias Novas – Focolares e Avós 2.0, contarão seus testemunhos de compromisso e experiência em prol da família.

Missa com o Papa no domingo

Por ocasião do evento, 10 mil exemplares da nova edição da "Bíblia das Crianças", editada pela Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, serão distribuídos aos participantes nas entradas da Praça de São João, em cinco idiomas (italiano, inglês, espanhol, francês e português). A entrada no local será permitida a partir das 16h. No encerramento do Jubileu, no domingo, 1º de junho, às 10h30, na Praça São Pedro, Leão XIV presidirá a Celebração Eucarística, que contará com a participação de milhares de crianças e famílias de todo o mundo. A entrada na praça é gratuita e não é necessário ingresso para a celebração.