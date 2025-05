Jubileu dos trabalhadores, empresários e funcionários começa hoje no Vaticano

Os membros da União Cristã de Empreendedores e Digigentes viverão a peregrinação do Ano Santo no próximo sábado, 3 de maio, junto com seus funcionários e suas famílias. O presidente Galletti: “uma escolha que olha para a mensagem do Papa Francisco para a empresa e o mundo do trabalho”, para trabalhar juntos, sem contrastes “por estruturas industriais e produtivas mais justas, colocando a pessoa no centro”. O Jubileu dos Trabalhadores começa nesta quinta-feira (01/05).

Vatican News

A União Cristã dos Empreendedores e Dirigentes (UCID) participará no sábado, 3 de maio, do Jubileu dos Trabalhadores, com mais de 500 membros, entre empresários, gerentes e profissionais, provenientes de todas as regiões da Itália. Eles farão isso junto com seus colaboradores e familiares, reunindo-se em Roma para atravessar juntos a Porta Santa da Basílica de São Pedro e para participar da celebração da Santa Missa. “É uma escolha compartilhada: empresários e colaboradores unidos para celebrar o valor do trabalho e o profundo significado dos negócios à luz da doutrina social da Igreja”, explica Gian Luca Galletti, presidente nacional da UCID. O falecimento do Papa Francisco, acrescenta ele, “dá a este momento uma emoção e um significado ainda maiores: seu ensinamento, com a Laudato si' e com todo o seu pontificado, nos orienta na construção de uma comunidade de trabalho baseada na cooperação e no respeito mútuo, superando os contrastes extemporâneos de hoje”.

O valor do trabalho humano, a responsabilidade social corporativa e o diálogo entre empresários, dirigents e trabalhadores estão no centro do caminho da UCID, que há muito tempo iniciou um diálogo estável também com instituições, representantes sindicais e o mundo dos negócios. “Estamos convencidos de que o futuro do tecido produtivo italiano passa pela colaboração entre capital e trabalho, sob o signo de relações industriais construtivas, que podem encontrar na doutrina social um apoio moral e intelectual de grande valor”, continua Galletti.

“Atravessar a Porta Santa”, esclarece Stefania Brancaccio, secretária-geral da UCID, "representa não apenas um gesto de fé, mas também um compromisso concreto de construir empresas que saibam ser lugares de vida, crescimento e esperança para as pessoas. O Papa Francisco nos chamou para sermos testemunhas da esperança, e queremos começar construindo novos relações dentro dos locais de trabalho, com atenção especial para as mulheres e seu envolvimento no mundo das empresas”.

O programa prevê o encontro às 12h30 de sábado (03/05) na Piazza Pia, a procissão ao longo da Via della Conciliazione, a entrada solene pela Porta Santa e, finalmente, às 15h, a celebração eucarística na Basílica de São Pedro, presidida por dom Francesco Savino, vice-presidente da CEI, e concelebrada por Pe. Antonio Mastantuono, consultor eclesiástico nacional da UCID. A União Cristã de Empreendedores e Dirigentes agraga na Itália mais de 3 mil pessoas inspiradas pela doutrina social da Igreja e é uma emanação direta da Conferência Episcopal Italiana.