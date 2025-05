Jubileu do Esporte confirma presença de campeões mundiais, como Letsile Tebogo

O jubileu temático começa a pouco mais de 20 dias, em 14 e 15 de junho. Já no primeiro dia será realizada uma conferência internacional no Instituto Patrístico Augustinianum, em Roma, com a presença do cardeal português, José Tolentino de Mendonça, e de quatro esportistas de fama internacional, incluindo o treinador português do Milan, Sergio Conceição, e o campeão olímpico dos 200 metros nos Jogos de Paris 2024, o africano Letsile Tebogo.

Giampaolo Mattei - Vatican News

O Jubileu do Esporte está programado para os dias 14 e 15 de junho. Um final de semana que será aberto com a conferência internacional “O impulso da esperança”, organizada pelo Dicastério para a Cultura e a Educação. No estilo de diálogo e testemunhos “em campo”, o prefeito José Tolentino de Mendonça e o presidente “em fim de mandato” do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, no cargo até 23 de junho, irão participar com intervenções.

Quatro esportistas irão compartilhar suas histórias. Sérgio Conceição, português, técnico do Milan e ex-jogador de futebol do Porto, Lazio, Parma e Inter de Milão, além da seleção de Portugal. Letsile Tebogo (22 anos em 7 de junho), campeão olímpico nos 200 metros nos Jogos de Paris 2024, uma verdadeira lenda em sua terra natal, Botsuana, e em toda a África. Em 29 de agosto, ele se encontrou com o Papa Francisco e compartilhou a recordação da sua mãe, que morreu de câncer. A italiana Valentina Vezzali, uma das esgrimistas mais fortes da história, com suas 9 medalhas olímpicas (6 de ouro) e 26 medalhas em campeonatos mundiais (16 de ouro). O colombiano Amelio Castro Grueso, também esgrimista, foi o astro da Equipe de Refugiados Paralímpicos nos Jogos de Paris. A sua mãe foi morta quando ele tinha 16 anos. Ele perdeu o uso das pernas em um acidente de carro e encontrou no esporte, mas acima de tudo na fé, o caminho para a redenção na vida.

O diálogo irá envolver ainda Giampaolo Mattei, presidente da Athletica Vaticana; o sacerdote espanhol Litus Ballbé Sala (atleta olímpico de hóquei em Londres 2012); Paola Gigliotti (Sentiero Frassati); a religiosa salesiana Francesca Scialbetta e o fotógrafo Giovanni Zenoni. Os moderadores serão: Novella Calligaris, jornalista da Rai News 24 e estrela inesquecível da natação, e Alessandro Gisotti, vice-diretor editorial da mídia do Vaticano.

Para participar da conferência internacional, é necessário registrar-se em www.dce.va no link https://collaboration.cloud.va/index.php/apps/forms/s/JKBXkazQgL7kaHaaBTbEb5Rj.