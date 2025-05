Jubileu das Irmandades reúne 100 mil fiéis de todo o mundo

Os grupos chegarão de cerca de cem países. Além das peregrinações às Portas Santas, estão previstos, desta sexta-feira até 18 de maio, um encontro de todos os peregrinos com as Irmandades de Roma em São João de Latrão e a Grande Procissão, tendo como destino o Circo Máximo. No domingo, a presença na Praça de São Pedro, em trajes tradicionais, na Missa de início do Pontificado de Leão XIV.

A estimativa é de 100 mil participantes no Jubileu das Irmandades, com início nesta sexta-feira, 16 de maio, até domingo, 18 de maio. Os peregrinos vêm de 100 países de todos os continentes, com os maiores grupos vindos da Itália, Espanha, Estados Unidos, Malta, França e Brasil. Também presentes numerosos grupos de peregrinos do México, Argentina, Colômbia, Polônia, Reino Unido, Portugal, Alemanha, República Tcheca, Canadá, Índia, Indonésia, Filipinas, Chile, Etiópia, Austrália e Nova Zelândia.

O encontro em São João de Latrão

Nesta sexta-feira, das 8h às 17h, serão realizadas as peregrinações das Irmandades às Portas Santas das Basílicas Papais. Às 17h, as Irmandades de Roma acolherão os grupos de peregrinos de todo o mundo com um encontro de boas-vindas – organizado em colaboração com a Diocese de Roma – na Basílica de São João de Latrão. Durante o evento, haverá um momento de oração, animado pelo Coro Diocesano, dirigido por monsenhor Marco Frisina, com testemunhos e saudações das delegações das Irmandades Europeias vindas a Roma.

No sábado, 17 de maio, a partir das 14h, a Grande Procissão percorrerá as ruas do centro da cidade, representando todos os grupos religiosos populares enraizados na Itália, na Europa e no mundo inteiro.

Em particular, pela primeira vez, duas das estátuas mais veneradas dos famosos desfiles processionais da "Semana Santa" andaluza estarão em Roma: o "Santísimo Cristo de la Expiración", mais conhecido como "El Cristo del Cachorro", de Sevilha, obra-prima do barroco andaluz de 1682, com quase 2 metros de altura e carregada na procissão sobre um férculo sustentado por 42 padioleiros, e a "Virgem da Esperança" de Málaga, uma imagem única em seu gênero, também muito venerada, colocada sobre uma base de dimensões majestosas e carregada por 270 pessoas. As duas estátuas estão em exibição na Basílica de São Pedro desde a terça-feira, 13, até o dia 17 de maio.

A Grande Procissão

A Grande Procissão estará estruturada em duas procissões ao longo de dois percursos que se "encontrarão" simbolicamente no Circo Máximo. A procissão "maior", com oito irmandades, partirá da Piazza Celimontana às 14h, seguirá pela Via Claudia e Via Celio Vibenna até o Circo Máximo e, em seguida, com um percurso circular, retornará da Via Claudia ao ponto de partida. A esta, se unirá uma segunda procissão, que partirá também às 14h, mas a partir do Largo Cavalieri di Colombo, e percorrerá a Viale delle Terme di Caracalla até chegar ao Circo Máximo.

Em São Pedro com o Papa

No domingo, 18 de maio, às 10h30, na Praça de São Pedro, no encerramento do Jubileu, os membros das Irmandades, com seus acompanhantes, participarão, com seus trajes tradicionais, da celebração da Missa de início do ministério petrino do Papa Leão XIV.