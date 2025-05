Jubileu das Igrejas Orientais: a Divina Liturgia em Rito Etíope na Basílica Vaticana

O cardeal Souraphiel, arcebispo de Adis Abeba, presidiu a liturgia, concelebrada com o arcebispo de Asmara, Menghesteab Tesfamariam. A celebração contou com a saudação do cardeal Claudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais.

Por ocasião do Jubileu das Igrejas Orientais que está sendo realizado até 14 de maio, na manhã de segunda-feira (12/05) a Capela do Coro da Basílica de São Pedro acolheu a celebração da Divina Liturgia no Rito Etíope, promovida pela Igreja Etíope e pela Igreja Eritreia. A liturgia foi presidida pelo arcebispo de Adis Abeba, cardeal Berhaneyesus Demerew Souraphiel. Com ele concelebrou o arcebispo de Asmara, Menghesteab Tesfamariam. No início da celebração, o cardeal Claudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, fez uma saudação de abertura.

A Divina Liturgia em Rito Etíope na Basílica de São Pedro em 12 de maio de 2025 (@Vatican Media)

As Igrejas Católicas da Etiópia e da Eritreia são legalmente configuradas como Igrejas Metropolitanas sui iuris: elas pertencem à tradição litúrgica alexandrina e compartilham uma liturgia ghe'ez comum. Em Roma, os futuros sacerdotes das Igrejas da Etiópia e da Eritreia são formados no Pontifício Colégio Etíope.

A espiritualidade dessas Igrejas tem raízes bíblicas muito profundas, começando pela história da Rainha de Sabá, atraída pela sabedoria do Rei Salomão, narrada no Livro dos Reis (1 Reis 10) e nas Crônicas (2 Cr 9), e do seu filho Menelik, que se tornou herdeiro do trono de Axum, até o episódio do Diácono Filipe narrado no capítulo oito dos Atos dos Apóstolos e referente ao encontro com o alto funcionário da Rainha Candace.