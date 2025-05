Jubileu das bandas: a música, “presente de Deus”, que “une os povos”

Vozes e testemunhos do evento do Ano Santo que envolve artistas de bandas musicais e do espetáculo popular. Orações e notas musicais nas peregrinações ao longo da Via da Conciliação: “Uma linguagem universal capaz de ultrapassar barreiras culturais e linguísticas”.

Lorena Leonardi e Daniele Piccini - Cidade do Vaticano

“Ay, ay, ay, ay, cielito lindo”. O tradicional canto mexicano ecoa, compacto e forte, logo após a travessia da Porta Santa da basílica Vaticana: à frente do colorido grupo de quase cem pessoas vindas do México está Daniel, com um cocar de penas ao estilo asteca e guizos nos pulsos e tornozelos. Ele se ajoelha, faz diversas vezes o sinal da cruz. É um dos muitos participantes do Jubileu das Bandas Musicais e dos Espetáculos Populares, que entre hoje, 10/05, e amanhã reúne em Roma treze mil pessoas vindas de mais de 90 países do mundo.

Entre oração e folclore

Daniel explica aos meios de comunicação do vaticano que cresceu em uma família muito religiosa: suas duas irmãs são consagradas, e ele está aqui com a “Panteras Rebolledo Marching Band” de Coapetec, Veracruz. “Estamos orgulhosos de poder levar nossa cultura latino-americana”, justamente nos dias em que foi eleito um Papa que foi missionário no Peru, sem esquecer do antecessor argentino, explicou Daniel, pouco antes de iniciar, pela via da Conciliação, uma peregrinação que se transformou em um verdadeiro espetáculo folclórico.

Jovens latino-americanas

Um sonho para os jovens latino-americanos

“Para muitos, é um sonho que se realiza”, comenta Maria, uma das professoras da banda que reúne jovens de 8 a 16 anos. “É uma verdadeira bênção estar aqui”, diz o diretor Jesus, vestido de branco; “a música é o nosso mundo, mas é sobretudo um presente de Deus”, acrescenta. Em seguida, continua ajeitando os nós dos lenços que os meninos usam no pescoço e ajustando firmemente nos rostos os cordões dos sombreiros dourados, que brilham sob o sol.

Um pouco mais adiante, em uniforme verde, estão alinhados os cinquenta integrantes da banda de Collecorvino, província de Pescara - Itália, que mais tarde se apresentarão na praça de San Salvatore in Lauro. “É um retorno emocionante”, conta Ivo Padula, “porque a banda já tocou aqui por ocasião de outro Jubileu, o de 1975”.

Linguagem universal que ultrapassa barreiras

O trompetista Gabriele, de 27 anos, chefe da banda em sua primeira saída, expressa esperança por “um mundo melhor, feito de paz e esperança”; enquanto Sandro, de 60 anos, oboísta e membro do conjunto desde os oito anos de idade, destaca o valor da arte como linguagem universal capaz de ultrapassar barreiras culturais e linguísticas.

Andrea Cacciatore, presidente da banda, fala de “dupla festa”, pois, ressalta, “somos músicos, mas também muito devotos. Queremos atravessar a Porta Santa com espírito folclórico, mas sobretudo religioso. Eu e outros membros da banda também servimos como coroinhas durante a missa. Rezaremos pelo novo Papa, e para que este pontificado continue a linha de Francisco, com foco na pobreza e na ajuda ao próximo. Esperamos que o Espírito Santo assista Leão XIV em seu esforço de aproximar tantas pessoas da Igreja”.

Jovens da banda "Panteras Rebolledo Marching" de Coapetec, México

Unir os povos através da música

O desejo de Silvano Proietti, presidente da banda da Cidade de San Gregorio da Sassola, província de Roma, é que todos os grupos musicais “tragam cada vez mais sociabilidade ao mundo, unindo os povos através da música. Estamos felizes em participar desta maravilhosa manifestação de paz. Desde sempre, a música faz parte da espiritualidade e da Igreja. O padroeiro da nossa cidade e da nossa banda é Gregório Magno, o maior intérprete do canto gregoriano, joia que enriquece a Igreja”.

Na tarde deste sábado, o evento jubilar continua com apresentações musicais espalhadas por 31 praças no centro de Roma, com a participação de mais de 100 grupos, encerrando-se amanhã, 11/05, às 10h na praça Cavour com a missa presidida pelo arcebispo Rino Fisichella, a quem o Papa Francisco confiou a organização do Jubileu de 2025.