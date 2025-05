Hebdomada Papae, as notícias em latim

Notícias do Vaticano em latim, com tradução para o italiano, transmitidas todos os domingos pela Rádio Vaticano - Itália. Os destaques: Papa Leão XIV recita o Regina Caeli e renova o apelo à paz; o encontro com os jornalistas, o convite ao desarmamento da comunicação, a exortação à libertação dos repórteres presos; o Jubileu das Igrejas Orientais e um novo apelo ao diálogo internacional.

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die décimo séptimo mensis Máii Anno Sancto bismillésimo vicésimo quinto

TÍTULI

Primum ex Angélica Precatióne ad pacem in terrárum orbe conciliándam cohortátus est Póntifex, potíssimum in Ucraína et Gaza.

Postquam est eléctus, Leo quartus décimus diurnários cónvenit. Núntii communicándi sunt exarmándi, pax provehénda. Pontíficis étiam cohortátio ad diurnários liberándos, vínculis obstríctos.

Multam salútem dicit vobis Xavérius Sartre Latínos nuntios auscultántes.

NOTÍTIAE

Ex Maeniáno frontis Basílicae Sancti Petri, dum primam Angélicam Salutatiónem récitat, Boni Pastóris domínica, die undécimo mensis Máii, Leo quartus décimus Papa ad pacem instaurándam adhortátur in locis bellis violentiísque vexátis, nominátim in Ucraína et Gaza. Refert Alexánder De Carolis.

Octogínta anni transiérunt ex quo Álterum Bellum mundánum ad finem pervénit: terrárum orbis primóres monet Póntifex, sicut apud Natiónes Unítas egit Páulus sextus: numquam ámplius bellum. De dilécto Ucraíno pópulo lóquitur, póstulans ut própere vera, aequa ac perpétua pax obtineátur. “Omnes captívi liberéntur ac párvuli ad suas famílias rédeant”, dixit Leo quartus décimus. Exínde de Gaza, quam Ísrael obsídet quamque pyróbolis quassat. “Arma statim deponántur! Commúni auxílio exháusto pópulo subveniátur atque óbsides liberéntur”, autumávit Póntifex. Unus bonus núntius: “convéntio inter Índiam et Pakistániam iníta est”, ad Epíscopi Románi optátum, “ut ex próximis collocutiónibus cito ad mansúrum foedum perveniátur”.

Leo décimus quartus communicatiónis actóres, die Lunae duodécimo mensis Máii in Páuli sexti áula, recépit, omnes scílicet qui postrémis his hebdómadis ad Concláve demonstrándum óperam dedérunt. Eósdem est adhortátus Póntifex ne mediocritáte involvántur. Refert Rosárius Tronnolone.

“Communicatiónem omni praeiudício, rancóre, fanática re odióque exúere studeámus; eándem a pugnacitáte purgémus”: Francísci verba íterat Leo décimus quartus eius per núntium de die communicatiónum sociálium. Verbórum imaginúmque bella respúere, belli exémplar amovére debémus, instat Póntifex. Opórtet ut “ cónscii et animósi viam ad pacem communicándam reperiámus”. “Communicátio - addit ipse - non áttinet tantum ad núntios transmitténdos, verum étiam ad novum cultum afferéndum, in humánis digitalibúsque pártibus, ut diálogi et compositiónis fiant loci”. Suádet ínsuper Leo Papa ut omnes diurnárii in cárcerem inclúsi liberéntur: strénui sunt testes qui “dignitátem, iustítiam ac populórum ius tuéntur ad núntios recipiéndos, quóniam tantum pópuli núntiis cumuláti líbere elígere possunt”.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Suam sollicitúdinem confirmávit Póntifex de pacis discrímine, Ecclesiárum orientálium Iubilǽi partícipes recípiens. Sancta Sedes praesto est “ut inimíci convéniant et óculis se respíciant, unde pópulis spes restituátur ac dígnitas instaurétur, pacis nempe dígnitas, quam meréntur.

Iúvenes vitae, vigóris, sensus, cogitatiónum víribus locupletántur. Quod dixit Póntifex Fratres Scholárum Christianárum recípiens, quos spiritáliter cóluit sanctus Ioánnes Baptísta La Salle.

Haec dicénda putávimus, consequénti sábbato vos exspectábimus. Valéte.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

17 maggio 2025

TITOLI

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Xavier Sartre e bentornati all’ascolto del notiziario in lingua latina.

Il Papa recita il Regina Caeli per la prima volta, appello rinovato alla pace nel mondo, particolarmente in Ucraina e a Gaza.

Dopo la sua elezione, Leone XIV incontra i giornalisti. Disarmare la comunicazione, promuovere la pace, il Papa ha pure lanciato un appello alla liberazione dei giornalisti incarcerati.

SERVIZI

Dal balcone della loggia della basilica San Pietro, per il suo primo Regina Caeli, nella domenica del Buon Pastore, l’11 maggio, Papa Leone XIV lancia un appello di pace per i territori feriti da guerre e violenze, principalmente Ucraina e Gaza. Il servizio di Alexander De Carolis

80 anni dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, il Pontefice si rivolge ai grandi del mondo, come fece Paolo VI alla tribuna delle Nazioni Unite: "Mai più la guerra". Parla dell’amato popolo ucraino, chiedendo al più presto una pace autentica, giusta e duratura. “Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie”, ha detto Leone XIV. Poi Gaza, dove proseguono il blocco israeliano del territorio e i bombardamenti. “Cessi immediatamente il fuoco! Si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi” è l’appello del Papa. Unica buona notizia, l’annuncio dell'intesa tra India e Pakistan, con l’auspicio del vescovo di Roma che attraverso i prossimi negoziati si possa presto giungere a un accordo durevole.

Leone XIV ha ricevuto gli operatori della comunicazione, lunedì 12 maggio, nell’aula Paolo VI, tutti quelli che hanno lavorato in queste ultimane settimane per raccontare il conclave. Il Papa li ha invitati a non cedere mai alla mediocrità. Il servizio di Rosario Tronnolone

“Disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio; purifichiamola dall’aggressività”: Leone XIV ripete le parole di Francesco nel suo messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali. Dobbiamo dire “no” alla guerra delle parole e delle immagini, dobbiamo respingere il paradigma della guerra, insiste. Occorre “scegliere con consapevolezza e coraggio la strada di una comunicazione di pace”. “La comunicazione - prosegue - non è solo trasmissione di informazioni, ma è creazione di una cultura, di ambienti umani e digitali che diventino spazi di dialogo e di confronto”. Lancia inoltre un appello perché tutti i giornalisti incarcerati siano liberati: sono testimoni coraggiosi, che difendono “la dignità, la giustizia e il diritto dei popoli a essere informati, perché solo i popoli informati possono fare scelte libere”.

NOTIZIE

Il Papa ha ribadito la sua preoccupazione per la pace ricevendo i partecipanti al Giubileo delle Chiese Orientali. La Santa Sede è a disposizione “perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi, perché ai popoli sia restituita una speranza e sia ridata la dignità che meritano, la dignità della pace.

I giovani sono un vulcano di vita, di energie, di sentimenti, di idee. Lo ha detto il Papa ricevendo giovedì i Fratelli delle scuole cristiane, ispirate da San Giovanni Battista La Salle.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.