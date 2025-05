Fundação Centesimus Annus, a Doutrina Social antídoto às disparidades

A Fundação se reúne para a Assembleia Anual de 2025, neste sábado (17) a audiência com o Papa. O presidente Garonna: "Vivemos em um mundo de polarizações na economia, na sociedade, nas relações internacionais e o esforço da Igreja é de lançar esta mensagem forte e corajosa de unidade". Atenção à crise climática e à Inteligência Artificial.

Alessandro Guarasci – Vatican News

Excesso de desigualdades em todo o mundo, pobreza que aumenta, a Inteligência Artificial que pode ser uma oportunidade para melhorar os processos produtivos, mas que ao mesmo tempo corre o risco de cortar muitos empregos. Estes são alguns dos temas que surgiram na assembleia da Fundação Pontifícia Centesimus Annus, que se encerrará neste sábado (17) com a audiência privada com o Papa e a Missa na Basílica de São Pedro. Em previsão também um dossiê sobre as consequências das mudanças climáticas.

A economia mundial caracterizada pelas polarizações

Para o presidente da Fundação, Paolo Garonna, “hoje a economia mundial é fortemente condicionada pela geopolítica e também há muitas crises sobrepostas, como a energética, a climática e a pandêmica da qual acabamos de sair. Todas elas exigem respostas e atualmente a geopolítica é muito condicionada por essas polarizações, que é o tema do nosso congresso. Nós vivemos em um mundo de polarizações na economia, na sociedade, nas relações internacionais e o esforço da Igreja é de lançar esta mensagem forte e corajosa de unidade: superar as polarizações. Este é um pouco o nosso compromisso e nós procuramos ir além para tentar entender como e com quais instrumentos podemos concretamente iniciar a superação das polarizações e realizar a unidade”.

Europa em dificuldade no cenário mundial

No mundo existem cerca de sessenta conflitos e as guerras na Ucrânia e em Gaza não parecem encontrar solução. Enquanto isso, a Europa iniciou um plano de rearmamento que fornecerá 150 bilhões de euros em empréstimos aos Estados membros para investimentos na defesa. “A Europa está em dificuldade porque ainda tem uma grande tarefa inacabada, uma grande promessa que, no entanto, já deu resultados importantes, mas ainda precisa dar aqueles decisivos, especialmente no que diz respeito aos equilíbrios mundiais", afirma o presidente da Fundação. “A Europa hoje é um gigante econômico, comercial, mas politicamente ainda é um anão, é frequentemente marginalizada no cenário internacional, não consegue falar com uma só voz, não consegue se defender sozinha. Portanto, a Europa precisa enfrentar seus problemas, mas eu acredito que os princípios, os valores que inspiram a doutrina social da Igreja também estão fortemente enraizados”.

A IA não é um substituto do ser humano

Na Assembleia da Fundação Centesimus Annus também se falou do impacto da Inteligência Artificial no mundo do trabalho. Calcula-se que pelo menos 40% dos trabalhos serão impactados pela IA. Existem profissões que correm o risco de desaparecer, como o contador ou o analista financeiro, mas é provável que surjam novas. O coordenador do comitê científico da Fundação, Giovanni Marseguerra, afirma que “a IA é uma extraordinária inovação tecnológica que irá impactar de maneira decisiva as modalidades de organização do trabalho por parte das empresas. Oferece oportunidades, mas também riscos, em relação aos quais será necessário que se tomem as medidas oportunas, sobretudo em termos de normativa. Mas, sobretudo, diria que a utilização da Inteligência Artificial é um perigo para os seres humanos, porque existe o risco da delegação cognitiva, que é muito pior do que a delegação física. Ou seja, aquela à qual estamos acostumados desde a revolução tecnológica de cem anos atrás, em que aos homens era concedido não trabalhar fisicamente", continua Marseguerra. “A delegação cognitiva implica uma renúncia ao pensamento, à reflexão, e isso pode enfraquecer nossas próprias capacidades. Portanto, é absolutamente necessário que a inteligência artificial seja utilizada colocando o homem no centro, com sua criatividade, com sua capacidade de gerenciar a complexidade, e que se evite pensar que a Inteligência Artificial seja um substituto do ser humano”.