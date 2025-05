Extra omnes. Todos para fora

Extra omnes. Essa regra interrompe esse tempo suspenso entre o agora e o não ainda, no qual até mesmo os cardeais (o povo de Deus que espera seu pastor, sabe disso, acredita nisso, pede isso) são chamados a entrar no mistério; e a deixar não apenas todos, mas tudo fora da Capela Sistina.

Paolo Ruffini

Ocorre que, neste tempo suspenso, todos no mundo estão se perguntando quem será o 267º bispo de Roma. Todos envolvidos, mesmo que fisicamente excluídos do local onde os sucessores dos apóstolos que se tornaram cardeais, reunidos e protegidos no segredo de uma Capela, escolherão o servo dos servos de Deus chamado a guiar a Igreja.

Servo. Servo de um único Povo do qual Pedro fazia e continuará a fazer parte, mesmo depois de ter sido chamado para guiá-lo.

Servo. E aqui está o mistério. Como um servo pode ser o líder de um povo? De uma igreja?

Uma pergunta à qual Jesus respondeu com palavras que ainda hoje nos esforçamos para entender: "Vocês sabem que os que são considerados líderes das nações as dominam, e os seus grandes exercem poder sobre elas. Mas entre vocês não seja assim; antes, aquele que quiser ser grande entre vocês será o seu servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vocês será o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos" (Mc 10,42-45).

Servir, então. É para isso que os sucessores de Pedro são chamados a fim de guiar a Igreja. E esse paradoxo desorienta. Ele confunde tanto a mídia quanto os muitos centros de poder, grandes e pequenos, do mundo, enquanto se debruçam sobre a identidade e o nome que será adotado pelo escolhido, e talvez até tentem influenciar a decisão, elaborando cenários e interpretações que parecem estar escritos na areia.

Extra omnes. Essa regra interrompe esse tempo suspenso entre o agora e o não ainda, no qual até mesmo os cardeais (o povo de Deus que espera seu pastor, sabe disso, acredita nisso, pede isso) são chamados a entrar no mistério; e a deixar não apenas todos, mas tudo fora da Capela Sistina: portanto, eles mesmos, seus pensamentos, seus raciocínios; e a se esvaziarem totalmente para deixar espaço apenas para o Espírito, para uma dinâmica que os transcende e para o mistério de Pedro.

Mas Pedro é isso. Um mistério que nos confia uma certeza.

Pedro é o pescador a quem Jesus prometeu que o mal não venceria: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela" (Mt, 16-18).

Ele é o Apóstolo para quem - ao confiar-lhe a Igreja - o Filho de Deus rezou com uma recomendação especial ao Pai. Para que o apoiasse ao carregar em seus ombros um fardo que, de outra forma, seria grande demais.

Pedro é um homem sustentado por essa oração que se estendeu ao longo do tempo e da história sobre seus sucessores até chegar a nós, hoje. Uma oração concreta, especial de fato: para que a fé nunca falhasse diante das provações que ele teria de enfrentar, tão diferentes e tão semelhantes às de nosso próprio tempo, secularizado, dividido, polarizado, confuso, malvado; cheio de desejo de comando e pobre em amor, incapaz de compreender o valor do serviço e do bem comum, inchado de frágeis certezas e falsas verdades, embebido mais de rancor do que de misericórdia, tantas vezes desejoso mais de vingança do que de perdão: "Simão, Simão, eis que Satanás vos procurou para vos peneirar como trigo; mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos" (Lc 22,31-32).

Pedro é um mistério de misericórdia e amor, de comunhão e escuta.

Um pescador que comete um erro em seus cálculos; que fica perturbado durante toda a noite no mar sem pegar um único peixe; que então lança suas redes do outro lado, apenas com a palavra de um estranho. E que finalmente entende que lhe fala é o seu Mestre.

Pedro é um pecador perdoado: ele é o escolhido que, antes de se alegrar, chorou amargamente depois de trair. Como Judas. Mas ele chora. Ele chorou.

Em suas lágrimas está todo o seu mistério. E ali está o mistério da Igreja. Essas lágrimas talvez sejam as chaves do Reino. São as chaves de Pedro e de seu mistério: uma fragilidade poderosa, precisamente porque ele não brilha com luz própria. Uma rocha, mesmo que ele não fosse. Que, por isso mesmo, nos confirma a todos na fé.