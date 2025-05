“Selos dos Papas”, exposição em Salerno dedicada à diplomacia pontifícia

A exposição será realizada de 17 a 30 de maio no Arquivo Estadual da capital da região italiana da Campânia e é promovida pelo Centro Cultural de Estudos Históricos de Eboli, pela Fundação Caixa Rural Battipaglia e pelo Banco Campânia Centro

“Os Selos dos Papas” chegam a Salerno - capital da região italiana da Campânia - pela primeira vez, uma exposição inédita que explora o fascinante universo da diplomacia pontifícia por meio de uma coleção sem precedente de selos papais em cera, chumbo e metais preciosos, testemunhas autênticas da história milenar da Igreja. A exposição será montada no Arquivo Estadual de Salerno, na Praça Abate Conforti 7, de 17 a 30 de maio de 2025, com entrada gratuita.

Promovida pelo Centro Cultural de Estudos Históricos de Eboli, pela Fundação Caixa Rural Battipaglia e pelo Banco Campânia Centro (que apoiou a produção do catálogo da exposição), com o patrocínio e a colaboração do Arquivo de Estado, da Prefeitura de Salerno e da Universidade de Salerno, a exposição tem curadoria do historiador e pesquisador Alessio Scarpa.

Selos pontifícios na história

A inauguração oficial da exposição está marcada para sábado, 17 de maio, às 10h locais. Nesta ocasião, será apresentado o volume I Sigilli dei Papi (Os Selos dos Papas), escrito por Alessio Scarpa, fruto de anos de estudo dedicados a um tema tão específico quanto rico de significado. O livro representa uma viagem no tempo através dos testemunhos materiais deixados pelos Pontífices ao longo dos séculos, relatando não apenas a evolução técnica do selo, mas também o contexto histórico, religioso e político que determinou sua forma e uso.

A cerimônia de inauguração contará com a presença de personalidades do mundo acadêmico e institucional, entre as quais dom Alfonso Raimo, bispo auxiliar de Salerno-Campagna-Acerno; professor Salvatore Amato, diretor do Arquivo Estatal de Salerno; professor Camillo Catarozzo, presidente do Banco Campânia Centro; o cavaleiro Giuseppe Barra, presidente do Centro Cultural de Estudos Históricos de Eboli; professora Giuliana Capriolo, docente de Paleografia e Diplomacia na Universidade de Salerno; comendador Antonino Enea, responsável emérito do Ofício Caligráfico da Secretaria de Estado vaticana; e o doutor Alessio Scarpa. O encontro será moderado pelo professor Michele Cicatelli, editor da revista Il Saggio.

Horários da exposição

A exposição, que pela primeira vez torna acessível ao público uma seleção de selos papais, tem como objetivo relatar a evolução técnica, simbólica e jurídica da chancelaria pontifícia. Por meio de detalhes finamente gravados em cera, chumbo ou metais nobres, cada selo se torna uma porta de entrada para a história da Igreja e do papado, ajudando a reconstruir eventos, autoridades e significados espirituais. A exposição foi projetada para oferecer uma experiência imersiva e envolvente, capaz de reunir acadêmicos, entusiastas de história e visitantes curiosos.

A exposição estará aberta aos visitantes às segundas e sextas-feiras, das 8h30 às 13h30, e às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h30 às 17h.