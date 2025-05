Correios do Vaticano, pronta a primeira série de selos do Papa Leão XIV

O Serviço Postal e Filatelia do Vaticano anuncia para esta terça-feira, 27 de maio, a nova emissão para o início do Pontificado do novo Bispo de Roma, com quatro valores. Outras emissões também estão programadas para o mesmo dia, como a do 1700º aniversário do Concílio de Niceia e a do quinto centenário do nascimento de Giovanni Pierluigi de Palestrina. Obliteração comemorativa no Correio da Praça São Pedro

Os selos da Cidade do Vaticano dedicados ao Papa Leão XIV estão prontos. O Serviço Postal e Filatelia do Vaticano anuncia para esta terça-feira, 27 de maio, uma nova emissão filatélica para o início do Pontificado de Leão XIV, com uma série que inclui os valores correspondentes às quatro cifras atualmente em vigor para o Estado da Cidade do Vaticano: 1,25 – 1,30 – 2,45 – 3,20 euros. Depois, haverá as novas emissões filatélicas já previstas no programa oficial para 2025. São elas as do quinto centenário do nascimento de Giovanni Pierluigi de Palestrina, as do 50º aniversário da canonização de Santa Vicenta Maria, as do 1700º aniversário do Concílio de Niceia, e as dedicadas às Testemunhas de Esperança, com Santa Maria de Jesus Crucificado Baouardy e as da Série Europa, as descobertas arqueológicas nacionais.

A série dedicada ao Papa Leão XIV

Quanto à série dedicada ao início do Pontificado de Leão XIV, o selo de 1,25 euro mostra o Pontífice no ato de saudar os fiéis na Sacada das Bênçãos da Basílica de São Pedro após sua eleição. O valor de 2,45 euros o representa no final da primeira saudação aos fiéis e ao mundo, enquanto os valores de 1,30 e 3,20 euros reproduzem dois momentos da Missa Pro Ecclesia de 9 de maio na Capela Sistina. A obliteração postal retrata Leão XIV no momento das saudações após o Regina Coeli em 11 de maio.

Obliteração comemorativa dedicada ao Papa Leão XIV (Vatican Media)

Obliteração comemorativa com o carimbo do die emissionis

Como de costume, nos dias 27 e 28 de maio, um operador na Agência dos Correios na Praça São Pedro faz-se presente para apor a obliteração comemorativa com o carimbo do die emissionis. Alternativamente, a obliteração de material filatélico, devidamente franqueado pelos requerentes com os selos a que a obliteração se refere, poderá ser solicitado ao Setor de Obliterações do Serviço Postal e Filatelia até 5 de julho de 2025.

No verão europeu todas as edições à venda no site cfn.va

Os Correios lembram aos colecionadores filatélicos que estas emissões estarão em breve disponíveis com uma tiragem conforme a procura do mercado nos canais de venda online da Filatélica e Numismática, no site www.cfn.va, que será reativado no próximo período de verão europeu.

Selo que celebra os 1700 anos do Concílio de Niceia (Vatican Media)