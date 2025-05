"A Rerum Novarum, escrita há mais de 100 anos atrás, não apenas apontou a desigualdade social e as condições precárias dos trabalhadores, mas também expressava uma forte esperança na possibilidade de construir uma ordem social mais justa e solidária, baseada na caridade e na colaboração entre classes. A esperança reside na crença que, com a atuação conjunta de governos, patrões, trabalhadores e da Igreja, é possível superar os problemas e alcançar um bem-estar comum."

Jackson Erpen - Cidade do Vaticano

A Encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII, lançou as bases da Doutrina Social da Igreja, cujo compêndio foi publicado por São João Paulo II em 29 de junho de 2004. O Papa Leão XIV, desde o início de seu ministério petrino, vem fazendo inúmeras referências quer ao "Papa da primeira grande encíclica social" - que inspirou a escolha de seu nome -, bem como à referida encíclica e à própria doutrina social.

No discurso ao Corpo Diplomático em 16 de maio, por exemplo, o novo Pontífice recordou que "a busca da paz exige a prática da justiça", reiterando que "na mudança de época que estamos vivendo, a Santa Sé não pode deixar de fazer ouvir a sua voz perante os numerosos desequilíbrios e injustiças que conduzem, entre outras coisas, a condições indignas de trabalho e a sociedades cada vez mais fragmentadas e conflituosas. É necessário também esforçar-se para remediar as desigualdades globais, que veem a opulência e a indigência traçar sulcos profundos entre continentes, países e mesmo no interior de cada sociedade."

Inspirando-se nos pronunciamentos de Leão XIV, Pe. Gerson Schmidt* nos propõe a reflexão "A Doutrina Social da Igreja a partir da Rerum Novarum":

"A esperança é um tema presente no Concílio Vaticano II, principalmente na Constituição pastoral Gaudium et Spes, que significa em latim "Alegria e Esperança". As alegrias e as esperanças, as dores e sofrimentos do mundo fazem parte das preocupações da Igreja, diz a Constituição Pastoral, nas suas primeiras linhas. É louvável que o Papa Leão XIV continue a caminhada do Concilio Vaticano II e traga à luz do dia essa maravilhosa dádiva dos padres conciliares, naquilo que foi considerado o maior acontecimento cultural e eclesial do século XX. Sim, assumindo-se seguidor de Leão XIII, o Papa Leão XIV sinaliza uma referência simbólica que, sem necessidade de explicitar, remete diretamente para o Concílio Vaticano II e, por conseguinte, para o desejo de retomar a sua aplicação concreta e social na vida quotidiana da Igreja.

São 134 anos desde a publicação da Encíclica Rerum Novarum. O Papa Leão XIV afirmou que a Igreja, hoje, é chamada a responder a uma nova revolução industrial, marcada pelos avanços da inteligência artificial e pelas transformações do mundo do trabalho. O novo Papa eleito disse que o Papa Leão XIII, com a Encíclica Rerum Novarum, abordou "a questão social no contexto da primeira grande revolução industrial. Hoje, a Igreja oferece a todos o seu patrimônio de doutrina social para responder a uma outra revolução industrial que é o desenvolvimento da inteligência artificial, que traz novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho". Ao encontrar os cardeais em 10 de maio, o Papa Prevost explicou com estas palavras a escolha de "assumir o nome de Leão XIV". O caminho indicado é, portanto, o da doutrina social, a ser percorrido nesse tempo dominado por desequilíbrios econômicos e novos desafios.

A Rerum Novarum, escrita há mais de 100 anos atrás, não apenas apontou a desigualdade social e as condições precárias dos trabalhadores, mas também expressava uma forte esperança na possibilidade de construir uma ordem social mais justa e solidária, baseada na caridade e na colaboração entre classes. A esperança reside na crença que, com a atuação conjunta de governos, patrões, trabalhadores e da Igreja, é possível superar os problemas e alcançar um bem-estar comum.

O texto do Papa Ratti – Leão XIII - denunciava um “imperialismo internacional do dinheiro” e descreve os danos de um sistema em que as finanças dominam a economia. Uma situação muito semelhante à que vivemos hoje. Tamanha a preocupação com o mundo do trabalho, que os outros papas seguiram atualizando a Rerum Novarum. Um pilar da doutrina social da Igreja, intimamente ligada à Rerum Novarum, é a Encíclica Quadragesimo Anno, do Papa Pio XI. Pio XII, por sua vez, também retratou o tema social: “A encíclica Rerum Novarum, aproximando-se do povo, a quem abraçou com estima e amor – acrescenta Pio XII –, penetrou nos corações e mentes da classe operária e incutiu nela o sentimento cristão e a dignidade cívica”. Em sua mensagem radiofônica de 1942, na véspera do Natal, Pio XII enfatiza que a Igreja não hesita em deduzir as consequências práticas derivadas da nobreza moral do trabalho.

No 70º aniversário da Rerum Novarum, outro documento, promulgado em 15 de maio de 1961, retoma temas e questões abordados por Leão XIII. Trata-se da Encíclica Mater et Magistra, de São João XXIII. O Papa Roncalli, conhecido como o Papa bom, indica duas palavras-chaves: comunidade e socialização. "Um dos aspectos típicos que marcam a nossa época - escreve o Pontífice - é a socialização, entendida como multiplicação progressiva das relações em convivência com diversas formas de vida e atividades associadas, e a institucionalização jurídica". A Igreja é então chamada a colaborar para construir uma comunhão autêntica.

No 80º aniversário da Rerum Novarum, foi promulgada a Carta Apostólica de São Paulo VI, Octogesima Adveniens. O mundo mudou profundamente. “O crescimento excessivo das cidades”, escreveu Paulo VI, que também em 1967 promulgou a encíclica Populorum Progressio sobre o desenvolvimento dos povos, “acompanha a expansão industrial, sem se identificar com ela”. “Baseada na pesquisa tecnológica e na transformação da natureza”, escreveu o Papa Montini, “a industrialização continua seu caminho sem parar, demonstrando uma criatividade inexaurível.

No 90º aniversário da Rerum Novarum, foi promulgada a Encíclica Laborem Exercens de São João Paulo II, que trata sobre a dignidade do Trabalho. Celebramos este aniversário – escreve o Pontífice – na véspera de novos progressos nas condições tecnológicas, econômicas e políticas que, segundo muitos especialistas, influenciarão o mundo do trabalho e da produção não menos do que a revolução industrial do século passado. No centenário da Rerum Novarum, foi promulgada, em 1º de maio de 1991, a Encíclica Centesimus Annus do mesmo Pontífice. Essa encíclica do Papa Wojtyła é uma “releitura” da encíclica leonina. O Pontífice polonês exorta a “olhar para trás”, a redescobrir a riqueza dos princípios fundamentais formulados na Rerum Novarum. Todos esses documentos papais demonstram o que o Concilio Vaticano II quis que a Igreja fosse luz para a realidade dos desafios no mundo."

*Padre Gerson Schmidt foi ordenado em 2 de janeiro de 1993, em Estrela (RS). Além da Filosofia e Teologia, também é graduado em Jornalismo e é Mestre em Comunicação pela FAMECOS/PUCRS.