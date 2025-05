Bispo maronita do Brasil: não somos filhos adotivos, somos filhos da Igreja Católica

O bispo maronita do Brasil, dom Edgard Madi, encontrou-se com o Papa Leão XIV no âmbito do Jubileu das Igrejas Orientais. "Primeira vez que nos encontramos, nos conhecemos. Uma graça que estamos aqui para ver a Igreja renovada com o novo Papa", disse Madi.

Mariangela Jaguraba - Vatican News O bispo maronita do Brasil, dom Edgard Madi, encontrou-se com o Papa Leão XIV na Sala Paulo VI, no Vaticano, durante a audiência de encerramento do Jubileu das Igrejas Orientais, o 13° deste Ano Santo da esperança. Após o encontro, dom Madi visitou a Rádio Vaticano-Vatican News e falou sobre o Jubileu das Igrejas Orientais e sobre o encontro com o novo Pontífice. Ouça e compartilhe "O Papa Francisco foi quem criou este ano de graça, de esperança. E por isso, ele colocou para cada Igreja um programa. Estamos aqui hoje para cumprir o programa do Jubileu das Igrejas Orientais, especialmente da Igreja Maronita. Temos um grupo que veio do Brasil para desfrutar deste Ano, pegar esta graça de Deus neste Ano Jubilar, ano de esperança. Hoje, foi um encontro, uma audiência com o Papa Leão XIV. Primeira vez que nos encontramos, conhecemos. Uma graça que estamos aqui para ver a Igreja renovada com o novo Papa", disse Edgard Madi.

Photogallery Participantes do Jubileu das Igrejas Orientais na Sala Paulo VI Papa Leão XIV com os participantes do Jubileu das Igrejas Orientais Papa Leão XIV com os participantes do Jubileu das Igrejas Orientais Participantes do Jubileu das Igrejas Orientais na Sala Paulo VI Papa Leão XIV na Sala Paulo VI na conclusão do Jubileu das Igrejas Orientais Jubileu das Igrejas Orientais