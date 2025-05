Dom Américo Aguiar: “jovens, abri os vossos corações às surpresas de Deus”

“No exercício do seu ministério o Papa Leão XIV vai testemunhar com coragem a indignação em relação àquilo que põe em causa a dignidade da pessoa humana, a subsidiariedade, o bem comum, a solidariedade”, afirma o Bispo de Setúbal, em Portugal, o Cardeal Dom Américo Manuel Alves Aguiar que, em entrevista ao Vatican News, exortou os jovens, mesmo em dificuldades e desafios, a se abrirem às surpresas de Deus.

Para Dom Américo Aguiar, o novo Sucessor de Pedro, o Papa Leão XIV, está na continuidade dos Papas anteriores, e de Francisco em particular, embora mantendo a sua personalidade. E, citando S. Agostinho, o prelado falou das duas filhas da esperança: a indignação e a coragem. E é interessante, sublinhou Dom Américo, que nós, estando a viver o Ano do Jubileu da esperança, tenhamos um Papa que tem esta provocação de Agostinho no coração.

Dom Aguiar não tem, pois, dúvida que Leão XIV, “no exercício do seu ministério petrino, vai testemunhar a indignação em relação àquilo que está mal, em relação àquilo que põe em causa a dignidade da pessoa humana, a subsidiariedade, o bem comum, a solidariedade, colunas principais da Doutrina social da Igreja, tão queridas ao Papa em razão da referência que faz a Leão XIII.

O prelado português não deixou de fazer referência à JMJ de Lisboa, em agosto de 2023, com a presença do Papa Francisco. A jornada mundial da juventude, observou, é como as ondas de rádio, ela vai acontecendo e nós estamos na fase de ir assimilando cada vez mais aquilo que foram os três encontros especiais que a jornada sempre proporciona: encontro dos Jovens uns com os outros, encontro com o Sucessor de Pedro e, sobretudo, o encontro com Cristo, reiterou Dom Américo.

Em Portugal, de facto, em muitas dioceses e paróquias, a JMJ provocou, estimulou, empurrou, obrigou, convocou muitos jovens que estavam afastados e de costas voltadas, à pastoral da juventude, colocando-os na primeira linha da preparação e da vivência da jornada, enfatizou Dom Aguiar reafirmando a necessidade de não perder este elã, este movimento, e de fazer como Maria que se levantou e partiu apressadamente. Enfim, a JMJ de Lisboa, continua a fazer sonhar os jovens do mundo inteiro, que agora já se preparam para o encontro da juventude em Roma com o Papa Leão XIV, e também se preparam, para participar na Jornada da Coreia, reiterou o bispo de Setúbal.

A terminar, um convite aos jovens de todas as latitudes a se abrirem às surpresas de Deus. “Eu, jovem de Leça do Balio, Matosinhos, Norte de Portugal, nunca na vida pensei ser nem Padre, nem Bispo, nem Cardeal, nunca na vida pensei estar num Conclave”, enfatizou Dom Américo, acrescentando que nós todos devemos permitir que Deus aconteça no nosso coração, devemos abrirmo-nos às surpresas de Deus, um convite dirigido a “todos os jovens, mesmo aos que vivem dificuldade, que vivem a guerra, a pobreza, que vivem trevas nos seus corações”.

Na linha de Leão XIV e seus predecessores, Dom Aguiar convidou os jovens a escancarar as portas do coração a Cristo Vivo: “Eu provoco, convido os jovens a serem corajosos perante as adversidades que possam encarar na sua vida, da família, do trabalho, da escola, da saúde e de tantas circunstâncias adversas, agora sobretudo que temos um Leão no nosso caminho, temos Leão XIV, porque a nossa esperança é Cristo vivo, e se Ele habitar nos nossos corações, nada nem ninguém nos separará do amor de Deus e deste caminho que fazemos todos em conjunto”.

