Juntos pela paz, colóquio budista-cristão em Phnom Pen

A partir de amanhã, terça-feira, 27 de maio, durante dois dias será realizado, no Camboja, o encontro organizado pelo Dicastério para o Diálogo Inter-religioso, com foco na religião como caminho para a paz, a reconciliação e a resiliência.

Vatican News

Tem início nesta terça-feira, 27 de maio, em Phnom Penh, capital do Camboja, o Oitavo Colóquio Budista-Cristão promovido pelo Dicastério para o Diálogo Inter-religioso, junto com universidades e mosteiros budistas no Camboja e a Conferência Episcopal do Camboja.

O tema do encontro que prossegue até quinta-feira 29 de maio é: "Budistas e Cristãos trabalhando juntos pela paz por meio da reconciliação e da resiliência".

Aproximadamente 150 participantes budistas e cristãos da Ásia e de outros lugares — incluindo representantes de 16 países e da Federação das Conferências Episcopais da Ásia — se reunirão para refletir, dialogar e colaborar na promoção da paz em nosso tempo. Num mundo devastado por conflitos e violência, este colóquio recorda a força da religião não apenas para prevenir a violência, mas também para promover a cura, a reconciliação e a resiliência.

Realizado numa terra marcada pelo legado de Sua Santidade Maha Ghosananda, este encontro internacional explorará como textos sagrados, ensinamentos espirituais e experiências vividas podem oferecer cura e esperança. O colóquio dá continuidade à tradição de promover a compreensão mútua e fortalecer a cooperação entre budistas e cristãos a serviço da paz.