Carta da Secretaria Geral do Sínodo a Leão XIV: espírito de colaboração e obediência

Na carta enviada ao Papa Leão XIV, a Secretaria Geral do Sínodo "agradece ao Senhor por sua eleição para a liderança da Igreja", expressando "alegria em caminhar juntos, apoiando o seu serviço à comunhão entre todas as Igrejas".

Vatican News

A Secretaria Geral do Sínodo enviou uma carta, nesta terça-feira (13/05), ao Papa Leão XIV na qual "agradece ao Senhor por sua eleição para a liderança da Igreja".

Ouça e compartilhe

"A Vossa Santidade, que também preside esta Secretaria, expressamos desde já a nossa alegria em caminhar juntos, apoiando o seu serviço à comunhão entre todas as Igrejas", ressalta o texto.

"O Sínodo é um caminho eclesial guiado pelo Espírito Santo, dom do Ressuscitado, que nos ajuda a crescer como Igreja missionária em constante conversão, a partir da escuta do Evangelho", lê-se na carta da Secretaria Geral do Sínodo assinada pelo secretário-geral, cardeal Mario Grech, pelo subsecretário mons. Luis Marín de San Martín, e pela subsecretária, irmã Nathalie Becquart.

"Convocado pelo Papa Francisco", o Sínodo "envolve todo o Povo de Deus, em um processo compartilhado, onde todos contribuem para o discernimento dos passos a serem dados, de acordo com os carismas, as vocações e os ministérios recebidos".

"Iniciado em 2021 com a fase de escuta do Povo de Deus, o processo sinodal concluiu a fase de discernimento dos Pastores com a XVI Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos e a aprovação do Documento Final pelo Papa Francisco. As indicações desse Documento «já podem ser postas em prática nas Igrejas locais e nos agrupamentos de Igrejas, tendo em conta os diversos contextos, o que já foi feito e o que falta fazer para apreender e desenvolver cada vez melhor o estilo próprio da Igreja sinodal missionária» (Nota introdutória). Paralelamente, grupos de estudo estão trabalhando para apresentar-lhes propostas em vista de escolhas que envolvam toda a Igreja", diz ainda texto.

"Agora que o caminho continua sob a orientação de Vossa Santidade, aguardamos com confiança o que Vossa Santidade indicará, para ajudar no crescimento de uma Igreja atenta à escuta, próxima de cada pessoa, capaz de relações autênticas e acolhedoras, casa e família de Deus aberta a todos: uma Igreja sinodal missionária. A Secretaria Geral do Sínodo permanece totalmente disponível para oferecer seu serviço em um espírito de colaboração e obediência", conclui a carta da Secretaria Geral do Sínodo.