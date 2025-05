Jubileu 2025: mesa redonda on-line para debater a crise da dívida

O evento, organizado pela Caritas Internationalis e pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, se realiza na quarta-feira, 28 de maio, às 14h30 locais, e reúne especialistas em políticas públicas e líderes religiosos. A iniciativa, no décimo aniversário da publicação da Encíclica Laudato si', visa responder ao apelo feito pelo Papa Francisco, em sua mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2025, para o cancelamento ou redução das dívidas dos países pobres.

Vatican News

Economistas internacionais, representantes da sociedade civil e da Igreja participarão de uma mesa redonda global on-line para discutir como acabar com a crise da dívida que está levando bilhões à pobreza. O evento, que se realiza na quarta-feira, 28 de maio, às 14h30 locais, é intitulado "Peregrinos da esperança: Uma inspiração jubilar para ação sobre dívida, clima e desenvolvimento". É organizado pela Caritas Internationalis e pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. O evento reunirá especialistas em políticas públicas e líderes religiosos para discutir como o Ano Jubilar da Igreja Católica em 2025 pode oferecer uma visão concreta para enfrentar a crise global da dívida. Os palestrantes são: o secretário-geral da Caritas Internationalis, Alistair Dutton, a secretária do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, irmã Alessandra Smerilli, o arcebispo de Porto Alegre, cardeal Jaime Spengler, presidente do CELAM, o observador permanente da Santa Sé nas Nações Unidas, dom Gabriele Caccia.

Respondendo ao apelo do Papa Francisco

Esta mesa redonda é organizada como parte da campanha global da Caritas Internationalis “Transformar a dívida em esperança”, lançada em 23 de dezembro de 2024. A campanha visa conscientizar a população sobre a atual crise mundial silenciosa da dívida pública, que é, em última análise, uma crise de desenvolvimento e não apenas financeira. Coincidindo com o 10º aniversário da Laudato si’, este evento responde ao apelo do Papa Francisco, por ocasião do Dia Mundial da Paz de 2025, para o cancelamento da dívida dos países mais endividados do mundo, não como um ato de generosidade, mas como um ato de justiça. O apelo também inclui um pedido para reformar a arquitetura financeira internacional, colocando a dignidade humana em primeiro plano. O Papa Leão XIV também, nos primeiros dias de seu pontificado, falou da necessidade de dizer “não” a uma economia “que empobrece tanto as pessoas quanto o Planeta”.

A crise da dívida

De fato, mais de 3,3 bilhões de pessoas vivem em países onde os governos gastam mais para pagar os credores do que para garantir serviços públicos essenciais, como saúde, educação e preparação para desastres climáticos. Essa crise da dívida é acompanhada por cortes nos orçamentos de cooperação internacional e pela imposição de tarifas por alguns governos, reduzindo ainda mais os recursos disponíveis.

O evento também abordará um relatório iminente do Painel de Especialistas em Dívida, criado pela Pontifícia Academia de Ciências Sociais (PASS) e pela Iniciativa para o Diálogo Político (IPD) da Universidade de Columbia, presidido pelo professor Joseph Stiglitz. Uma coletiva de imprensa de 30 minutos será realizada imediatamente após a mesa redonda on-line.