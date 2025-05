Cardeal Leonardo Steiner: “quem vive entre os pobres não é mais o mesmo”

“Os pobres nos transformam”: Cardeal Leonardo Steiner fala sobre o Conclave e a esperança para a Amazônia no pontificado de Leão XIV. Em entrevista ao Vatican News, dom Leonardo compartilhou impressões pessoais e espirituais sobre sua participação no conclave que elegeu o Papa Leão XIV, além de refletir sobre o que esse novo pontificado pode representar para a Igreja na Amazônia.

Silvonei José, Fernando Nunes – Vatican News

Em entrevista ao Vatican News nesta sexta-feria, o cardeal Dom Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, falou sobre o Papa Francisco, sobre o Concalve e sobre a Amazõnia, e o seu sonho para ela.

O Conclave “foi uma experiência belíssima e profundamente eclesial”, recorda dom Leonardo. “Gosto sempre de lembrar que entramos na Capela Sistina cantando a Ladainha de Todos os Santos. Não estávamos sozinhos. Ali estava reunida toda a Igreja, a Igreja da comunhão dos santos. Logo em seguida, invocamos o Espírito Santo com o Veni Creator Spiritus. Estávamos ali, não para escolher apenas um homem, mas para discernir juntos quem seria o Sucessor de Pedro.”

O cardeal também destacou o clima espiritual que envolveu cada momento do Conclave: “jamais esquecerei aquele instante. Um silêncio profundo, uma liturgia intensa, uma harmonia que superava qualquer diferença. Éramos muitos, mas ali, éramos um só coração.”

Cardeal Leonardo Steiner nos estúdios da Rádio Vaticano

Amazônia: o olhar esperançoso de um Papa que conhece os pobres

Questionado sobre as expectativas para a Amazônia no novo pontificado, dom Leonardo foi enfático:

“Quem vive entre os pobres não é mais o mesmo. Os pobres nos ensinam, alargam o nosso coração. E o Papa Leão XIV veio dos pobres. Ele andava a cavalo para atender as comunidades mais simples. Essa experiência concreta com os pequenos do Reino marca profundamente sua visão pastoral — e, certamente, vai fortalecer a caminhada da Amazônia.”

O arcebispo vê com esperança a continuidade do caminho sinodal, tão caro ao Papa Francisco:

“Leão XIV já expressou seu compromisso com uma Igreja sinodal, missionária, com um olhar profundamente social e evangelizador. A Amazônia — com toda a sua riqueza espiritual, cultural e humana — encontrará nele um pastor próximo, sensível e profético.”

Um sonho que nasce do coração de Dom Leonardo

Ao ser questionado sobre seu sonho para a Amazônia, dom Leonardo não hesitou em falar com ternura e convicção:

“O nosso sonho é aquele que compartilhamos há mais de 50 anos: ser uma Igreja profundamente encarnada, comprometida com a realidade do povo e alegre em anunciar o Reino de Deus. As nossas assembleias no Regional Norte 1 são muito ricas: reunimos bispos, padres, diáconos, leigos, leigas, representantes indígenas. Todos sonham essa mesma Igreja viva e presente.”

“E temos um desejo profundo: que todas as nossas comunidades possam celebrar mais vezes a Eucaristia. Esse sonho eu carrego desde que fui nomeado bispo pela primeira vez, para São Félix do Araguaia. Na bula, constava a missão de levar a Eucaristia a todas as comunidades. Isso me assustou: éramos cinco padres para 150 mil km².”

O cardeal recorda um texto de São Jerônimo que o confortou: a Palavra também é Corpo e Sangue do Senhor.

“Muitas comunidades vivem da Palavra, mas — como diz São Tomás — é pela Palavra que o Senhor se faz Pão. E esse pão, as comunidades desejam. Elas têm direito ao Pão descido do céu.”

Finaliza com um apelo de reflexão da Igreja:

“Rezamos muito pelas vocações. Trabalhamos para isso. Mas também chegará o momento em que a Igreja precisará repensar a questão dos ministérios. Para que o Pão da Vida alcance todos os que o esperam.”

Eis a íntegra da entrevista com Silvonei José:

Ouça e compartilhe