Apelo dos cardeais: construir, sem demora, uma paz justa e duradoura

Comunicado da Santa Sé sobre a Congregação Geral pré-Conclave: os purpurados expressam toda a preocupação com as populações ainda vítimas de conflitos. À luz dos ataques que se intensificaram “especialmente em detrimento da população civil”, o apelo é “a todas as partes envolvidas para que cheguem a um cessar-fogo permanente o mais rápido possível”. As negociações “sem condições prévias” são unanimemente solicitadas

Vatican News

Na véspera do início do Conclave, os cardeais reunidos no Vaticano para a eleição do novo Pontífice pedem um cessar-fogo nos locais onde estão ocorrendo conflitos.

Sem pré-condições ou mais atrasos

Reunidos na Congregação Geral antes do início do Conclave, “observando com pesar que não houve progresso na promoção dos processos de paz na Ucrânia, no Oriente Médio e em tantas outras partes do mundo”, os cardeais expressam preocupação com os ataques que se intensificaram “especialmente contra a população civil”.

O mundo anseia por paz

“Fazemos um apelo sincero a todas as partes envolvidas - diz o comunicado divulgado pela Santa Sé - para que cheguem a um cessar-fogo permanente o mais rápido possível e negociem, sem pré-condições e sem mais atrasos, a paz longamente desejada pelas populações envolvidas e pelo mundo inteiro”. O convite dos purpurados é dirigido a todos os fiéis para que intensifiquem “a súplica ao Senhor por uma paz justa e duradoura”.