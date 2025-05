Cantar com o Papa: a iniciativa do Pontifício Instituto de Música Sacra

O Padre Robert Mehlhart, diretor do Pontifício Instituto de Música Sacra (PIMS), fala sobre a iniciativa: “Let’s sing with the Pope”, uma série de curtos tutoriais educativos em vídeo divulgados nas redes sociais para ajudar o povo de Deus a cantar junto com o Papa durante as principais celebrações litúrgicas. Assim, tornando acessível o patrimônio do canto gregoriano, uma linguagem musical e espiritual universal que permite uma participação ativa na liturgia.

“É muito fácil”, disse o diretor à mídia do Vaticano, "eu canto as partes da missa e depois o grand finale e se canta com o Papa. Achei que, dessa forma, as pessoas realmente rezam porque entram nessa atmosfera de oração, e até mesmo aqueles que não estarão presentes na Praça São Pedro podem participar porque poderão cantar com o Papa".

O Pontifício Instituto de Música Sacra conta com 153 alunos provenientes de 44 países: 10 deles cantaram no coro principal da missa de início de pontificado do Papa Leão XIV.