As POM com Leão XIV na quinta-feira

O novo Bispo de Roma receberá em audiência no Vaticano, na quinta-feira, 22, os mais de 120 diretores nacionais das POM, vindos dos cinco continentes, incluindo os 20 recém-nomeados, que chegaram à capital italiana dias antes do início Assembleia para participar de um curso

Vatican News com Agência Fides

A Assembleia Geral das Pontifícias Obras Missionárias (POM) tem início nesta quarta-feira, 21, em Roma, no Colégio Internacional São Lourenço de Brindisi, dos Frades Capuchinhos. A intensa programação dos trabalhos da assembleia se estenderá até quarta-feira, 28 de maio.

Um momento muito aguardado deste evento, que se renova a cada ano, é o encontro com o Papa Leão XIV, marcado para a manhã desta quinta-feira, 22 de maio. O novo Bispo de Roma receberá em audiência no Vaticano os mais de 120 diretores nacionais das POM, vindos dos cinco continentes, incluindo os 20 recém-nomeados, que chegaram à capital italiana dias antes do início Assembleia para participar de um curso preparado especialmente para eles.

A Assembleia, uma oportunidade de partilha, debate e formação missionária, contará com a presença, além dos diretores nacionais Pontifícias Obras Missionárias, também dos secretários-gerais, do coordenador Interino, Pe. Tadeusz J. Nowak OMI - que também é secretário-geral da Pontifícia Obra da Propagação da Fé) - e da responsável pela Administração, Irmã Roberta Tremarelli AMSS.

Na tarde desta quarta-feira, após a Celebração Eucarística e as formalidades preliminares habituais, o ponto alto dos trabalhos do primeiro dia será o discurso do cardeal Luis Antonio Gokim Cardeal Tagle, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização (Seção para a Primeira Evangelização e as Novas Igrejas Particulares).

Na manhã de quinta-feira, o encontro com o Papa Leão XIV representará um momento privilegiado para "abraçar" o Pontífice recém-eleito e renovar o compromisso com a missão a serviço do Pontífice, que, segundo a Constituição Apostólica Praedicate Evangelium, preside o Dicastério para a Evangelização, do qual fazem parte as Pontifícias Obras Missionárias. Uma oportunidade preciosa e aguardada para saudá-lo com carinho e, sobretudo, ouvir sua mensagem, que será guardada como alimento para reflexão e inspiração para o trabalho dos próximos meses.

Após o encontro com o Papa Leão, os participantes da Assembleia passarão pela Porta Santa e participarão da Celebração Eucarística presidida pelo cardeal Tagle na Basílica de São Pedro. À tarde, está prevista uma visita à Basílica de São Bartolomeu, na Ilha Tiberina, que abriga as relíquias dos novos mártires e testemunhas da fé, seguida de um momento de oração missionária.

Na sexta-feira, 23 de maio, terão prosseguimento os intensos trabalhos da Assembleia, pontuados por momentos em que algumas direções nacionais das POM compartilharão suas experiências locais com as demais. Para a sexta-feira estão previstos os pronunciamentos do Conselho de Finanças, da responsável pela Administração, Irmã Roberta Tremarelli AMSS, e dos secretários-gerais da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, Pe. Tadeusz J. Nowak OMI, da Pontifícia Obra da Santa Infância, Irmã Inês Paulo Albino, A.S.C., e da Pontifícia Obra de São Pedro Apóstolo, Pe. Guy Bognon PSS.

Na manhã de sábado, será a vez do secretário-geral da Pontifícia União Missionária, Pe. Din Anh Nhue Nguyen OFM Conv, e do diretor da Agência Fides, Gianni Valente, finalizarem os pronunciamentos. Na tarde de sábado, após a sessão plenária que inclui o diálogo dos diretores nacionais das POM com os membros do Comitê Executivo, está previsto um encontro com Pe. Samuele Sangalli, secretário adjunto do Dicastério para a Evangelização (Seção para a Primeira Evangelização e as Novas Igrejas Particulares).

Seguem os encontros continentais, que terão continuidade também no domingo, no qual a Celebração Eucarística será presidida pelo arcebispo Fortunatus Nwachukwu, secretário do Dicastério para a Evangelização (Seção de Primeira Evangelização e Novas Igrejas Particulares).

Na segunda-feira, 26, o programa da Assembleia inclui um dia de formação permanente, marcado na parte manhã por duas mesas redondas sobre "Animação e formação missionária nas Igrejas locais", uma dedicada à África e Ásia e a outra focada na missão América, Europa e Oceania.

Os trabalhos na parte da manhã serão abertos por uma conferência introdutória de dom Giuseppe Dinh Duc Dao, bispo emérito de Xuan Loc (Vietnã), ex-diretor do Centro Internacional de Animação Missionária (CIAM) e professor da Pontifícia Universidade Urbaniana, seguida por comunicações e observações relativas aos diversos contextos, a cargo de alguns bispos que já atuaram nas direções nacionais das POM em seus respectivos países.

Na tarde de segunda-feira, 26 de maio, após uma sessão de diálogo em assembleia, está prevista a partilha e a audição de breves relatórios sobre os encontros realizados em nível continental.

Para a terça-feira, 27, está prevista uma jornada de trabalho sobre os Estatutos das POM e a apresentação do tema do próximo Dia Mundial das Missões de 2026.

Para a quarta-feira, 28 de maio, último dia da Assembleia, estão previstas as várias tarefas finais dos trabalhos da Assembleia, bem como o discurso final do coordenador interino das POM, Pe. Tadeusz J. Nowak OMI.