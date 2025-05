Vaticano presente no 15º Simpósio das Famílias em Aparecida que reuniu 5 mil pessoas

O secretário do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, Gleison De Paula Souza, participou do XV Simpósio Nacional das Famílias no Santuário de Aparecida, através de um vídeo. O brasileiro exortou ir ao encontro das inquietações das famílias de hoje com espírito missionário, às vésperas do Jubileu das Famílias, das Crianças, dos Avós e dos Idosos que começa na próxima sexta-feira (30/05).

Vatican News

“Agradeço por todo o trabalho que vocês vêm realizando, com a ação evangelizadora da Igreja no Brasil, em comunhão com o Papa Leão XIV, para renovar nossa condição de Peregrinos da Esperança, a serviço das famílias e caminhando com elas neste tempo providencial que nos é oferecido pelo Ano Jubilar”, disse o secretário do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, Gleison De Paula Souza, logo no início de um discurso em vídeo proposto no último sábado, 24 de maio, durante o XV Simpósio e Peregrinação Nacional das Famílias. O evento foi realizado durante o final de semana no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, com a participação de cerca de 5 mil pessoas, convocadas pela Comissão Episcopal para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Agentes da Pastoral Familiar, representantes e membros de diversos movimentos eclesiais que trabalham com as famílias, bem como famílias engajadas nas dioceses e paróquias, escutaram o secretário brasileiro que, pela primeira vez desde a eleição do Papa Leão XIV, dirigiu uma reflexão sobre os desafios e oportunidades a serem vividos na pastoral familiar neste tempo jubilar. O tema do encontro do final de semana foi: “Família peregrina da esperança”.

Trabalhar juntos na experiência do perdão nas famílias

“A Pastoral Familiar no Brasil vive um tempo de extraordinário empenho missionário. Mas os desafios são imensos”, afirmou Gleison. Como missionários comprometidos na Pastoral Familiar, o verdadeiro desafio é lembrar que “para anunciar Cristo é preciso primeiro encontrá-lo pessoalmente. Esta é a verdadeira conversão missionária de que nos falou o Papa Francisco na Evangelii gaudium”, acrescentou o secretário. A partir dessa conversão, acolhe-se com coragem e renovada esperança a missão de ajudar e apoiar as famílias em crise, as famílias que sofrem pelos mais diversos motivos: “as crises fazem parte da história e do caminho das famílias”, continuou Gleison, “e, nesse sentido, é necessário um trabalho pastoral decidido sobre a experiência do perdão, que pode curar as relações feridas entre seus membros, como nos lembra o Papa Francisco”.

Por fim, dirigiu um encorajamento final aos participantes, para que todos possamos “aprender com a missão de Pedro e, guardando a fé cristã, lançar nosso olhar para longe, para todas as famílias que Deus nos confia em nossa vida e em nossa ação pastoral, e ir ao encontro das inquietações das famílias de hoje. Este será o delicado serviço que poderemos oferecer às famílias: ‘sem nos fecharmos em nosso pequeno grupo, nem nos sentirmos superiores ao mundo; somos chamados a oferecer a todos o amor de Deus’ — o amor que Cristo nos dá no Evangelho da família”.