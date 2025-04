Vaticano: flores e plantas da Itália e da Holanda para a Semana Santa

Os funcionários do Serviço de Jardinagem e Meio Ambiente da Direção de Infraestruturas e Serviços do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano trabalham em conjunto com a Associação Nacional "Città dell’Olio", professores do Centro de Biotecnologia de Naklo e Novo Mesto, na Eslovênia, para preparar a Praça de São Pedro e a Basílica do Vaticano para o Domingo de Ramos e o Tríduo Pascal.

Vatican News

Milhares de flores e plantas multicoloridas da Itália e da Holanda enfeitarão a Praça de São Pedro e a Basílica do Vaticano para as celebrações da Semana Santa. O grande arranjo, com criações artísticas, está sendo cuidado pelos funcionários do Serviço de Jardins e Meio Ambiente da Direção de Infraestruturas e Serviços do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, em cooperação com aqueles que ofereceram plantas e flores.

Ramos de oliveira do Lácio

Neste domingo, 13 de abril, Domingo de Ramos, serão distribuídos 200 mil ramos de oliveira e 150 palmas fornecidos pela Associação Nacional Città dell’Olio da Região do Lácio. Especificamente: 100 mil ramos vêm da Tenuta Castel di Guido e são oferecidos pela Prefeitura de Roma, os outros 100 mil foram reunidos pelas 46 Città dell’Olio do Lácio.

A homenagem das Città dell’Olio traz consigo o pedido de uma paz definitiva e duradoura em Gaza e na Ucrânia e uma mensagem de proximidade com as vítimas de todas as guerras do mundo, diz um comunicado da Associação Nacional Città dell’Olio. “A oliveira ensina como viver em harmonia porque é um símbolo de paz. Mas a paz só é construída em conjunto”, diz o presidente Michele Sonnessa. A guerra não deixa ninguém para trás, ela só semeia morte e pobreza, ao contrário na paz a civilização germina. Não há paz sem diálogo e reconhecimento mútuo, não há aliança sem o bem comum. Os Estados do mundo devem assumir esse compromisso concreto agora”. O objetivo da Associação é também levar a cultura, a identidade e as tradições das Città dell’Olio à Praça de São Pedro, com o desejo de paz na Europa e no mundo, explica o vice-presidente Alfredo D'Antimi.

O dom do Caminho Neocatecumenal

A distribuição de algumas “palmas fenix” - doadas pelo Caminho Neocatecumenal - ficará a cargo do Departamento de Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice e haverá também as tradicionais palmas trançadas, fornecidas pela empresa individual Errico Grazia de Sanremo. Grandes oliveiras também serão colocadas pela empresa romana de floricultura Flora Olanda.

Especialistas da Holanda e da Eslovênia para as celebrações da Páscoa

Para a Vigília Pascal, em 19 de abril, na Basílica de São Pedro, as decorações florais serão criadas pelos funcionários do Serviço de Jardinagem e Meio Ambiente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, graças também à contribuição de professores de floricultura do Centro de Biotecnologia de Naklo e de um professor do Centro de Biotecnologia e Turismo de Novo Mesto, na Eslovênia. Finalmente, no domingo de Páscoa, 20 de abril, a Praça São Pedro será decorada com milhares de flores e plantas cultivadas na Holanda. As decorações serão feitas graças à generosa contribuição de floristas holandeses, com a colaboração dos funcionários do Serviço de Jardinagem e Meio Ambiente.