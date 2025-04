O prédio do Governatorato dentro do Estado da Cidade do Vaticano

No Vaticano, 14 veículos elétricos para mobilidade sustentável

Os novos veículos serão destinados à Gendarmaria, ao Corpo de Bombeiros e também para suprir as necessidades de outros setores do Estado da Cidade do Vaticano. Este fornecimento faz parte do programa de desenvolvimento para a proteção ambiental "Conversão Ecológica 2030", que, entre outras iniciativas, também inclui a transformação da frota de automóveis em uma frota de impacto zero até 2030.

Vatican News Quatorze veículos elétricos, incluindo quatro veículos de passageiros Melex para a Gendarmaria e dez veículos utilitários Goupil para as necessidades do Estado da Cidade do Vaticano. Este é o novo fornecimento por parte da Exelentia (Italian Mobility Factory), que permite ao Governatorato dar continuidade à implementação do programa de desenvolvimento da mobilidade sustentável, lançado em novembro de 2023 e denominado "Conversão Ecológica 2030". Além deste fornecimento, a Exelentia doará dois veículos elétricos especialmente modificados para as necessidades do Papa. Um veículo adaptado A entrega dos quatro primeiros veículos Melex 343 para a Gendarmaria, dois dos quais estarão à disposição do Corpo de Bombeiros, tem lugar na manhã desta quarta-feira, 16 de abril, na Praça do Governatorato. O Melex 343 é um pequeno e confortável veículo de passageiros, totalmente elétrico, adequado para circular facilmente em centros históricos e áreas sensíveis, como estações ferroviárias, portos e aeroportos, mas também parques e centros desportivos. É utilizado pela Gendarmaria, assim como por outros órgãos de segurança pública, por sua grande agilidade e robustez, o que permite maior eficiência no patrulhamento, inclusive em áreas internas e em espaços com alta densidade de pedestres. Está devidamente preparado para acomodar equipamentos de primeiros socorros e de apoio em caso de desastres e incêndios. Uma frota de carros com impacto zero até 2030 Com esta nova entrega, o Governo dá continuidade ao seu compromisso de substituir gradualmente seus carros por veículos elétricos, a fim de tornar a frota de carros de impacto zero até 2030. Além disso, o Estado está avançando na implementação da rede de recarga para veículos elétricos em seu território e em áreas extraterritoriais. De fato, em 20 de dezembro de 2024, entraram em operação 20 pontos de carregamento "rápido" em 10 totens e 2 pontos de carregamento "ultra rápido" em um totem adicional próximo à entrada da Sala Paulo VI. Assim como a inauguração, em dezembro passado, do novo telhado de vidro fotovoltaico do Cortile delle Corazze, na entrada dos Museus do Vaticano, se insere no projeto de geração de energia de fontes renováveis ​​para reduzir as emissões de CO2.