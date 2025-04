Uma vista da cidade arruinada e abandonada de Maryinka, na região de Donetsk, Ucrânia (AFP or licensors)

Ucrânia, telefonema Gallagher-Lavrov: foco nas ações para pôr fim à guerra

Nesta sexta-feira, 4 de abril, ocorreu a conversa entre o secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais do Vaticano e o ministro das Relações Exteriores da Federação Russa. No centro do diálogo, a política mundial e as iniciativas voltadas para cessar as hostilidades. Foi reafirmada a disponibilidade da Santa Sé em continuar o compromisso humanitário com a troca de prisioneiros.

Vatican News Realizou-se hoje, sexta-feira, 4 de abril, uma conversa telefônica entre o arcebispo Paul R. Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais do Vaticano, e Sergey Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Federação Russa. O diálogo – informa um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé – foi dedicado ao panorama da política mundial, com atenção especial à situação da guerra na Ucrânia e a algumas iniciativas voltadas para interromper as ações bélicas. Em evidência 14/03/2025 Telefonema entre Zelensky e Parolin: votos de recuperação ao Papa e pedido de ajuda pela paz Em uma publicação na rede social "X", o presidente ucraniano informou que conversou com o secretário de Estado do Vaticano: "Agradeci-lhe por suas orações e pelo apoio moral ao ... A nota também informa que foi reafirmada a disponibilidade da Santa Sé em continuar o compromisso humanitário nas questões relativas à troca de prisioneiros. Por fim, foram examinadas também algumas questões referentes à vida religiosa e, em particular, à situação da Igreja Católica na Federação Russa.