Vaticano suprime Sodalício. Os membros: “Pedimos perdão às vítimas e à Igreja"

O superior geral Correa assinou na sede do Dicastério para a Vida Consagrada o decreto que extingue definitivamente a sociedade de vida apostólica fundada na década de 1970 e muito ativa na América Latina. O fundador e alguns líderes foram acusados de abusos e corrupção. Os membros acolhem a decisão “com tristeza”, desejando um tempo de conversão e renovação

Salvatore Cernuzio – Vatican News

A partir desta segunda-feira, o Sodalício de Vida Cristã, mais conhecido como “Sodalício”, não existe mais. Depois dos escândalos de abuso e corrupção de alguns de seus líderes, esta segunda-feira, 14 de abril de 2025, foi assinado o decreto de supressão da sociedade leiga fundada na década de 1970 e muito difundida na América Latina, onde representava uma das realidades mais ativas na evangelização. O fato foi anunciado pelo próprio Sodalício de Vida Cristã (SVC) em uma nota publicada em seu site oficial, na qual informa que o superior geral, José David Correa, assinou o decreto na sede do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada, na presença da prefeita irmã Simona Brambilla.

A expulsão do fundador

Ao mesmo tempo, Jordi Bertomeu Farnós foi nomeado comissário apostólico para as atividades relacionadas à supressão do Sodalício. Trata-se do monsenhor catalão, funcionário do Dicastério para a Doutrina da Fé, já nomeado pelo Papa Francisco no passado para investigar, juntamente com o arcebispo Charles Scicluna, casos de abuso no Chile e em outros lugares da América Latina, incluindo o Peru, local de nascimento do fundador Luis Fernando Figari, que foi expulso do Sodalício em agosto de 2024 devido a acusações de violência física, psicológica e sexual, inclusive contra menores. Expulso, isto é, do movimento que ele mesmo criou.

O caso

O caso do Sodalício remonta a cerca de 20 anos antes, no início dos anos 2000, após denúncias de ex-membros que desencadearam investigações e reportagens da mídia sobre abusos, humilhações e maus-tratos de membros principalmente mais jovens das comunidades “sodálites”. Em 2015, a publicação do livro dos jornalistas Pedro Salinas e Paola Ugaz reuniu os testemunhos das vítimas e, a partir daí, várias medidas do Ministério Público peruano e investigações internas no próprio Sodalício se seguiram até a intervenção do Papa, que sempre prestou muita atenção ao caso. No início de dezembro do ano passado, o Pontífice havia recebido Salinas e Ugaz no Palácio Apostólico, acompanhados pela jornalista Elise Harris Allen, que relataram as denúncias legais e os ataques, especialmente por meio das mídias sociais, que eles haviam recebido por causa de seu trabalho. Naquela ocasião, de acordo com um relato da audiência no site Crux, o Papa havia anunciado a próxima conclusão do processo.

Dor e obediência

Esta segunda-feira, portanto, o anúncio oficial da dissolução. Uma decisão que é acolhida “com dor e obediência” pelos membros, como sublinhado na nota publicada no site onde também está anexado o recente “informe” sobre os atos de reparação implementados pelo movimento de maio de 2016 a abril de 2025, incluindo apoio acadêmico, ajuda terapêutica e ressarcimento financeiro.

Os próprios membros da sociedade dizem que agradecem a Deus por ter permitido que “muitas pessoas de diferentes países vivessem conosco uma experiência comum de fé autêntica, de fraternidade e de zelo apostólico, que deu muitos frutos”. No entanto, o maior pensamento vai para as vítimas, a quem é renovado “nosso sincero pedido de perdão pelos maus-tratos e abusos cometidos em nossa comunidade”. “Também pedimos perdão a toda a Igreja e à sociedade pela dor causada”, diz a nota, “confiamos que os esforços feitos no processo de reparação darão frutos, e continuaremos a oferecer nossas orações para que o Senhor cure as feridas causadas”.

Tempo de conversão

Por isso, gratidão àqueles que fizeram parte da comunidade e que “generosamente” dedicaram anos de suas vidas à missão da Igreja. E agradecimentos também aos pastores que têm comunidades nas dioceses, aos delegados pontifícios que “nos guiaram e acompanharam com grande dedicação, caridade e sabedoria em nosso processo de renovação”, às famílias e amigos que demonstraram proximidade e apoio. “O Bom Senhor tem caminhos misteriosos, através dos quais pode sempre fazer novas todas as coisas”, conclui a nota, expressando a esperança de que o que se abre agora possa ser “um tempo privilegiado de conversão e de renovada escuta da voz de Deus, sempre em comunhão com o Santo Padre e com a nossa Mãe, a Igreja”.