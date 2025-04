Sínodo, um "plano de trabalho" para o processo de acompanhamento

Na tarde desta segunda-feira (07/04) realizou-se o terceiro encontro do XVI Conselho Ordinário da Secretaria Geral do Sínodo. Foco no itinerário aprovado pelo Papa em meados de março para a fase de implementação da assembleia e uma reflexão em vista do Documento de apoio, que deverá ser publicado no final de maio.

Na tarde desta segunda-feira, 7 de abril, foi realizado o terceiro encontro do XVI Conselho Ordinário da Secretaria Geral do Sínodo. O foco da reunião foi o processo de acompanhamento e verificação da fase de implementação do Sínodo: um “plano de trabalho” que o Conselho apresentou ao Papa no dia seguinte, após o seu último encontro, em 10 de fevereiro, e que Francisco aprovou em meados de março.

Após um momento de oração conduzido pelo padre Matteo Ferrari, OSB Cam, durante o qual os participantes também rezaram pela saúde do Pontífice, os membros do Conselho iniciaram uma reflexão em vista do Documento de apoio para a fase de implementação, que deverá ser publicado no final de maio de 2025. As atividades relacionadas ao Jubileu das Equipes do Sínodo (24-26 de outubro de 2025) foi outro tema discutido. O encontro foi conduzido pelo cardeal Mario Grech, Secretário Geral do Sínodo.

Durante a reunião, os participantes parabenizaram o cardeal Jean-Marc Aveline por sua recente nomeação como presidente da Conferência Episcopal Francesa. O próximo encontro do Conselho Ordinário será realizado na segunda quinzena de maio para discutir a minuta do Documento de apoio.