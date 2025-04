“Seja acolhedor”, uma escultura na Praça São Pedro para convidar ao acolhimento

Ao longo da escadaria interna, perto dos Chuveiros para os Pobres e do Ambulatório Mãe da Misericórdia, foi colocada, nesta terça-feira, uma obra do artista canadense Timothy Paul Schmalz.

Vatican News

Ao longo da escadaria interna da Colunata da Praça São Pedro, perto dos Chuveiros dos Pobres e do Ambulatório Mãe da Misericórdia, duas realidades desejadas pelo Papa Francisco para as pessoas vulneráveis, foi colocada, nesta terça-feira (15/04), uma escultura criada pelo artista canadense Timothy Paul Schmalz.

O anúncio foi feito num comunicado do Dicastério para o Serviço da Caridade, que explica que a instalação intitulada "Seja acolhedor" é uma interpretação visual de um versículo da Carta aos Hebreus: "Não se esqueçam da hospitalidade, pois algumas pessoas, graças a ela, sem saber acolheram anjos" (Hb 13,2). Esta estátua de bronze dá vida à Sagrada Escritura através da arte, permitindo que as pessoas tenham uma experiência física com as Escrituras. O estrangeiro, que parece viver como um sem-teto, com seus pertences guardados numa bolsa e um bastão que faz pensar numa longa viagem, convida você a sentar ao lado dele.

O significado da obra

Este estrangeiro transforma-se num anjo quando se olha para o outro lado da escultura: a aspereza das suas roupas torna-se suave, a sacola que usa transforma-se em asas e o capuz em cabelo. O objetivo da escultura recorda a mensagem contida nas Escrituras: todos somos convidados a abrir os nossos corações, porque só assim teremos a possibilidade de ver os outros como eles realmente são, pessoas com a sua humanidade. Durante a audiência de 13 de novembro de 2024, o Papa Francisco recordou que “tocar um pobre, cuidar de um pobre, é um sacramental na Igreja”.

De fato, ao acompanhar as pessoas em situação de rua, damos “um rosto concreto ao Evangelho do amor”. “Ao oferecer-lhes abrigo, uma refeição, um sorriso, ao estender-lhes as mãos sem medo de sujá-las”, se restitui “a dignidade” e isso toca “o coração do nosso mundo muitas vezes indiferente”.