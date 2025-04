O azeri, idioma falado no Azerbaijão, passa a fazer parte do Vatican News

A partir de desta quarta-feira, 2 de abril, o número de idiomas do Vatican News subiu para 56, com a inclusão do azeri ou azerbaijano. Para o prefeito apostólico do Azerbaijão, dom Fekete, é uma iniciativa para fortalecer a fé e difundir a verdade. “Toda língua é importante”, afirma Ruffini, prefeito do Dicastério para a Comunicação, "no edifício de pedras vivas que construímos dia após dia".

O Vatican News acrescenta a língua azeri ou azerbaijana à sua oferta informativa e a partir desta quarta, 2 de abril, no aniversário de 20 anos da morte de São João Paulo II - o primeiro Papa a visitar o Azerbaijão - a mídia do Vaticano fala 56 idiomas, incluindo a linguagem de sinais em italiano, espanhol, inglês e francês. “Na sua homilia em Baku, em 23 de maio de 2002”, lembra dom Vladimir Fekete, prefeito apostólico do Azerbaijão, ”São João Paulo II enfatizou que a pequena comunidade católica do país deve ser o fermento e a alma da sociedade. A mídia no mundo de hoje é cada vez mais uma ferramenta poderosa para divulgar a verdade e, assim, apoiar a esperança da humanidade e fortalecer a fé dos crentes”.

Dom Fekete, que apoiou o projeto em cooperação com o Dicastério para a Comunicação, explica que “a maioria dos católicos locais no Azerbaijão não fala outras línguas e as informações sobre a vida da Igreja universal são frequentemente buscadas em fontes que nem sempre são confiáveis. É por isso que pensamos em começar esta iniciativa com a Rádio Vaticano - Vatican News para apoiar o conhecimento e fortalecer a fé”. Todos - acrescenta dom Fekete - "terão a oportunidade de ler as palavras do Santo Padre e as notícias mais importantes da Igreja universal em seu próprio idioma. Tenho certeza de que isso também será um serviço útil para muitos não crentes ou membros de outras religiões. A língua azeri, acrescentou ele, ”não é apenas o idioma falado no Estado da República do Azerbaijão, mas também é falado por cerca de 30 milhões de azerbaijanos que vivem em todo o mundo. Confiamos este projeto à proteção da Santíssima Virgem Maria”, concluiu ele, "na esperança de que todos os nossos leitores encontrem no Vatican News um meio útil e poderoso para suas vidas humanas e espirituais".

Paolo Ruffini, prefeito do Dicastério para a Comunicação, reiterou que “todo tecido é feito de pequenos fios entrelaçados. Assim também é feito o nosso sistema de comunicação, que a partir de hoje também fala azeri graças à colaboração de dom Vladimir Fekete e da Prefeitura Apostólica do Azerbaijão. Cada idioma é importante no edifício de pedras vivas que construímos dia após dia. Em sua viagem a Baku em outubro de 2016, o Papa Francisco elogiou a pequena comunidade de católicos azerbaijanos, comparando-a à pequena comunidade suburbana trancada no Cenáculo quando o Espírito Santo desceu do céu. Acrescentar o idioma azerbaijano aos muitos outros idiomas do Vatican News significa para nós testemunhar que na Igreja não há grande e não há pequeno. Apenas duas coisas - recordou Francisco - são necessárias para experimentar a plenitude da comunhão que nos une: no cenáculo havia a Mãe e havia a caridade, o amor fraterno que o Espírito Santo derramou neles. Ainda hoje, falar uns com os outros, entender-se na única linguagem do amor, tecer uma comunidade do bem e fazer da comunhão que nos une em torno da Mãe Igreja o meio mais poderoso de comunicação é o nosso compromisso em um mundo que, de outra forma, corre o risco de se perder na confusão de Babel”.

“O Vatican News em língua azerbaijana" - explicou o diretor editorial da mídia vaticana, Andrea Tornielli - "representa uma contribuição não só para a difusão da palavra do Papa, mas também para o diálogo entre as religiões: a mensagem de paz do Sucessor de Pedro, em um mundo abalado por guerras e violências, é uma ponte em direção a todos aqueles que não se rendem ao clima de fechamento e ódio, mas buscam construir caminhos de encontro, conhecimento recíproco e fraternidade”.

“A presença da língua azerbaijana na mídia vaticana é muito importante" - sublinhou Massimiliano Menichetti, vice-diretor editorial responsável pela Rádio Vaticano - Vatican News - "porque permite a milhões de pessoas uma conexão direta com o Papa, a vida da Igreja universal e as informações da Santa Sé. Nos últimos anos”, explicou ele, ”temos intensificado os projetos de colaboração com as Igrejas particulares, a fim de promover vínculos comuns e apoio para o lançamento de projetos de informação e evangelização em todo o mundo. Nossa ideia é unir capacidades e recursos para criar sistemas compartilhados e não centralizados, de modo a promover, por um lado, uma rede operacional de comunhão e, por outro, aprimorar habilidades e apoiar o desenvolvimento de realidades locais. Nosso sonho é uma plataforma em que todas as realidades católicas estejam conectadas, de modo a unir forças e compartilhar em tempo real, não apenas textos, imagens e áudio, mas a vida da Igreja em todas as partes do mundo”.