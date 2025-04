O Brasil já tem mais de 10 indicações brasileiras ao Prêmio de Música Católica

O projeto "Piano, Voz e Adoração" do Rio Grande do Sul foi um dos indicados

O site oficial do evento, do "Catholic Music Awards", tem divulgado os indicados ao prêmio de caráter internacional. O anúncio dos classificados será feito em 10 de junho, quando serão conhecidos os três cantores de cada categoria. Os vencedores do Prêmio de Música Católica serão divulgados no final de julho, em Roma, durante o Jubileu dos Influenciadores e da Juventude. "É uma alegria poder estar entre aqueles que Deus escolheu para esse momento", disse Leandro Ávila do "Piano, Voz e Adoração".

Andressa Collet - Vatican News

O júri da primeira edição do "Catholic Music Awards" está analisando músicas e vídeos de cantores cristãos católicos inscritos em português, espanhol, inglês, francês e italiano. O anúncio dos candidatos classificados será feito em 10 de junho, quando serão conhecidos os três cantores de cada categoria. Os vencedores do Prêmio de Música Católica serão divulgados em cerimônia marcada para os dias 26 e 27 de julho de 2025, em Roma, durante o Jubileu dos Influenciadores e da Juventude. O evento promete reunir grandes nomes da música católica internacional, consolidando-se como uma das mais importantes celebrações da música sacra contemporânea.

As indicações brasileiras ao Prêmio

Entre os indicados de uma lista de brasileiros - Aline Venturi, Rodrigo Grecco, Albanita de Cássia, Antonio Cardoso, Marcello Rocha, Banda Vida Reluz, Alencastro, Rosa de Saron, Ziza Fernandes, Cassiano Menke, Pitter di Laura e Flavio Ferreira - está também um duo gaúcho formado pelos músicos Leandro Ávila e Pablo Voloski, com a participação de Fabrício Medeiros: o projeto "Piano, Voz e Adoração". O reconhecimento vem pelo álbum "Meu Descanso", lançado no Natal de 2024, que teve quatro canções selecionadas para concorrer à premiação: "Meu Descanso" - Melhor Música em Língua Portuguesa; "Diante do Altar" - Melhor Música Litúrgica; "Amado de Minh'alma" - Melhor Música de Louvor e Adoração; "Pare um Pouco" - Melhor Novo Cantor para Leandro Ávila.

As canções indicadas ao Catholic Music Awards, comentou Leandro ao Vatican News, são frutos de intensos momentos de oração e diálogo com Deus, num convite a levar as pessoas a experimentarem a proximidade com o divino, através do silêncio interior e da comunhão com o Criador. Uma experiência vivida recentemente pelo cantor gaúcho, natural de Camaquã, por questões de saúde. O também jornalista, que já atuou na comunicação do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, onde mora com a família, fala da importância do evento em nível internacional:

"Para nós é uma alegria muito grande poder ver, primeiro, que tem músicos do mundo inteiro que eu admiro muito e que estão indicados também, inclusive aqui do Brasil. Vejo que isso deve crescer, porque é o primeiro Prêmio Mundial da Música Católica e eu acredito que isso deve ser incentivado. A gente vê, olhando para os outros países, também no nosso, que há músicos de renome e há aqueles simples. Tem muita gente fazendo coisa boa com o coração, que tem Jesus e que está levando Ele através da sua arte, da cultura, da forma que Deus o chama para evangelizar. E a gente tem também esse dom e essa alegria de poder estar entre esses que Deus escolheu para esse momento; Ele lembrou de nós."

Reconhecer a missão através da música

A indicação para os gaúchos representa não apenas o reconhecimento do trabalho artístico, mas também a oportunidade de levar a mensagem de fé para um público ainda maior neste tempo em que somos chamados a viver a esperança e a intimidade com Deus através do Ano Jubilar. O pianista e produtor musical, Pablo Voloski, também natural de Camaquâ, acrescentou da responsabilidade com essa indicação:

"Esse evento celebra e valoriza a música que nasce da fé. E, estarmos entre os participantes, é um sinal da ação de Deus através dos talentos que Ele nos confia. Nosso projeto busca tocar corações pela simplicidade e profundidade da adoração levando as pessoas a uma experiência íntima com Deus. Para o Brasil e para a fé católica o evento representa um momento de união, reconhecimento e fortalecimento da missão evangelizadora por meio da arte e da música. É uma vitrine da beleza da nossa fé e expressa em canções que elevam a alma e renovam a esperança."