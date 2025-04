Lateranense, um lugar comunitário chamado a ser um laboratório

A Universidade do Papa se prepara para numerosos compromissos com conferências e congressos, respondendo cada vez mais à carta enviada por Francisco às Nunciaturas de todo o mundo para recordar “o papel muito especial desempenhado pelas Instituições Acadêmicas Pontifícias Romanas”, que há séculos “prestam um serviço de formação e pesquisa em benefício de toda a Igreja”.

Vatican News

A Pontifícia Universidade Lateranense olha para os próximos eventos que culminarão em 15 de maio com o Open Day para ilustrar suas Faculdades, Cursos de Graduação e as estruturas da Universidade do Papa aos futuros alunos. Além do Open Day, na mesma data de 15 de maio, será realizada a Conferência “O professor de Teologia hoje”, promovida pela Faculdade de Teologia sobre a identidade e a missão do professor de Teologia, à luz do que emergiu no Congresso Internacional sobre “O futuro da Teologia: legado e imaginação”, organizado pelo Dicastério para a Cultura e a Educação em dezembro de 2024 na Universidade Lateranense. Além disso, em 28 de abril, haverá um dia de estudo sobre o tema “O Concílio de Nicéia e a autoconsciência eclesial”, por ocasião dos 1700 anos do evento em que foi definido o Credo, evento várias vezes lembrado pelo Papa Francisco por sua importância, também em termos de diálogo ecumênico. A rica oferta acadêmica e cultural da Pontifícia Universidade Lateranense inclui dois outros eventos dignos de nota: o dia sobre a Sinodalidade, em 10 de abril, organizado pelo Instituto de Pastoral, e a Conferência para o 50º aniversário dos Acordos de Helsinque, em 6 de maio, organizada pelo Ciclo de Estudos em Ciências da Paz.

A carta do Papa

Na carta endereçada aos bispos para apoiar a Pontifícia Universidade Lateranense, o Papa Francisco afirma que "o constante e renovado impulso à evangelização, que anima a missão da Igreja em diversos e sempre novos contextos, não pode realizar-se sem o apoio de uma sólida e qualificada formação teológica e espiritual. Com efeito, ela permite aquela necessária mediação cultural da fé que, articulando-se numa reflexão aberta ao diálogo com outros saberes, encontra a sua fonte primária e perene em Jesus Cristo e corresponde «à riqueza multiforme da realidade na luz patenteada pelo evento da Revelação»".

"O lugar comunitário chamado a ser um “laboratório cultural” para a elaboração de tal pensamento é constituído principalmente pelas Universidades e Faculdades eclesiásticas, espalhadas em todos os continentes. Reconhecendo a preciosa contribuição de todos os centros acadêmicos presentes no mundo, não posso ignorar o peculiar papel desempenhado pelas instituições acadêmicas pontifícias de Roma: Universidades, Ateneus e Institutos, muitas vezes expressão do carisma de uma família religiosa, que há séculos prestam um serviço de formação e pesquisa em benefício de toda a Igreja", escreve ainda Francisco.

"Entre estas Instituições, gostaria de destacar a Pontifícia Universidade Lateranense, que desenvolve o seu serviço formativo há mais de 250 anos e, em virtude do vínculo especial que a une ao Papa, goza do título de Universidade do Bispo de Roma."

"É desejável, portanto, que todos os anos as Dioceses, os Institutos religiosos e as Associações laicais, enviando estudantes para as Universidades e Faculdades Pontifícias romanas, tenham em especial atenção a Pontifícia Universidade Lateranense, onde os jovens podem aprofundar os estudos de filosofia, teologia, pastoral, direito canônico e direito civil comparado, ciências da paz e da ecologia", ressalta o Papa no texto.

"Ao mesmo tempo, peço a vocês que participem na missão formativa da Igreja, apoiando concretamente a nossa Alma Mater, através de projetos de investigação, bolsas de estudo ou outras iniciativas, também quando não for possível enviar estudantes a Roma", conclui Francisco, agradecendo "de coração a atenção dedicada a esta dimensão tão importante da nossa missão pastoral".

Alguns dados

A Universidade Lateranense tinha 1.137 alunos e 139 professores no ano acadêmico de 2023-2024. Sua estrutura acadêmica inclui: as Faculdades de Teologia e Filosofia, o Institutum Utriusque Iuris, as Faculdades de Direito Canônico e Direito Civil, o Instituto Pastoral Redemptor Hominis, o Ciclo de Estudos em Ciências da Paz e Cooperação Internacional, o Ciclo de Estudos em Ecologia e Meio Ambiente. Cuidado de nossa Casa Comum e Proteção da Criação. São incluídos como Institutos ad instar Facultatis, em sua autonomia de gestão e governo acadêmico: o Pontifício Instituto Superior de Teologia Moral Academia Alfonsiana, o Pontifício Instituto Patrístico Augustinianum, o Pontifício Instituto de Teologia da Vida Consagrada Claretianum.