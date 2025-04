Dom Giordano no Jubileu da Esperança: estamos aqui para apoiar o Papa Francisco

As vozes dos fiéis que chegaram em Roma provenientes das dioceses italianas de Grosseto e Pitigliano-Sovana-Orbetello, às quais o Pontífice dirigiu uma mensagem na última quarta-feira, 9 de abril. Cerca de 1.500 atravessaram a Porta Santa da Basílica de São Pedro.

Lorena Leonardi - Vatican News

“Para todos nós é um grande encorajamento, conscientes de que a nossa presença aqui hoje é um apoio em um momento delicado”. Foi assim que o bispo Bernardino Giordano comentou as palavras dirigidas pelo Papa Francisco às Igrejas de Grosseto e Pitigliano-Sovana-Orbetello em sua peregrinação jubilar. Em seu primeiro passeio com as dioceses que ele uniu in persona Episcopi desde sua nomeação em 19 de dezembro de 2024, o prelado disse à mídia do Vaticano sobre sua “gratidão” pelas palavras que o Pontífice reservou aos peregrinos. Partindo da Toscana quase no meio da noite, os cerca de 1.500 fiéis chegaram à Urbe principalmente de trem, algumas centenas de ônibus, para atravessar a Porta Santa de São Pedro. A esperança inicial - muitos admitiram - era participar da Audiência Geral e encontrar Francisco, mas, mesmo assim, “as adesões não se contiveram”.

No coração do cristianismo

Entre os fiéis próximos, dom Giordano percebe um “desejo geral de conversão” e, apesar das tensões e dos problemas de cada um, um grande “desejo de acolher a esperança que todos os dias nos faz dizer ‘OK, vou em frente’”. E para fazer isso, continua ele, “partimos do centro, do encontro no Túmulo de Pedro”. Uma ocasião “especial” - acrescenta Pe. Adorno Della Monaca, pároco de Porto Ercole, um dos 40 sacerdotes que acompanham os peregrinos - porque “não é todo dia que uma paróquia ‘normal’ toca o coração do cristianismo”.

A esperança move tudo

Famílias, idosos, pessoas em cadeiras de rodas, muitos jovens e crianças. O pequeno Massimo tem apenas 9 meses e dorme em seu carrinho de bebê, empurrado por sua mãe Michela, ao lado de sua irmã Ginevra, de 10 anos: eles vêm de Cana, um vilarejo de Roccalbegna, para sentir - explica a mulher - “a consciência de Deus em um mundo difícil”. Três meninas loiras gravitam em torno de seus pais Nicole e Riccardo, enquanto este último, determinado em suas muletas, conta como a experiência do Jubileu representa “um momento unitário e familiar”. O casal de Grosseto, que se converteu após o casamento e se envolveu em uma jornada de espiritualidade franciscana, queria conhecer o novo bispo, mas também se inspirar na esperança, “tudo o que nos move”, confidenciam, olhando para as filhas.

Esperando encontrar Francisco novamente

Eles falam da “esperança cotidiana” de Piero com a esposa Valeria, de Marina di Grosseto e com muitos compromissos na paróquia, enquanto Maddalena, de 9 anos, que chegou com a família de Scansano, se descreve como “entusiasmada”, mas nunca mais do que quando, há alguns meses, durante um evento com a Ação Católica, ela pôde “tocar” o Papa. Pensei que só o veria de longe, mas não, e foi muito bom”, repete ela, movendo os olhos vivos sob a viseira: "espero que ele melhore logo para que eu possa encontrá-lo novamente".