Alar Karis, presidente da República da Estônia, recebido na Secretaria de Estado pelo cardeal Parolin (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Parolin recebe presidente da Estônia, foco nas perspectivas de paz na Ucrânia

Alar Karis foi recebido na manhã desta quarta-feira (03/04) na Secretaria de Estado pelo cardeal Parolin e pelo arcebispo Gallagher. Durante os encontros, manifestou-se apreço pelas boas relações bilaterais e satisfação pela iminente beatificação do mártir jesuíta Eduard Profittlich, o primeiro beato do país do leste europeu.

Vatican News As "perspectivas para o fim da guerra na Ucrânia" estiveram no centro da conversa desta manhã, 3 de abril, entre o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, e o presidente da República da Estônia, Alar Karis. O chefe de Estado foi recebido na Secretaria de Estado, acompanhado por dom Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais. Encontro na Secretaria de Estado (VATICAN MEDIA Divisione Foto) Colóquios na Secretaria de Estado "Durante o cordial diálogo – informa um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé – foi expressa apreciação pelas boas relações bilaterais, destacando-se a contribuição positiva da comunidade católica local para a sociedade estoniana. Também foi manifestada satisfação pela iminente beatificação do arcebispo Eduard Profittlich, mártir jesuíta e primeiro beato da Estônia". Por fim, acrescenta a nota, "também foram discutidas questões de caráter bilateral, regional e internacional, com particular atenção às perspectivas para o fim da guerra na Ucrânia". Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui