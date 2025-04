Parolin: humanidade atormentada pela guerra e pela tirania de interesses particulares

O cardeal secretário de Estado celebra a Missa da segunda Assembleia Sinodal das Igrejas na Itália, na Basílica de São Pedro, e aponta o caminho para curar a “loucura do poder” que aflige o mundo, fortemente ferido pela “violência do outro”

Benedetta Capelli - Vatican News

O homem doente que Jesus cura em Jerusalém é o emblema da humanidade de hoje, em meio à dor e ao sofrimento com “um coração endurecido” que pode encontrar uma resposta de cura em Cristo. É essa imagem que o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado vaticano, usa para descrever a condição atual do mundo e também da Europa, na Missa celebrada na manhã desta terça-feira, 1º de abril, no altar da Cátedra, na Basílica de São Pedro, por ocasião da segunda Assembleia Sinodal das Igrejas na Itália, que foi aberta na segunda-feira com a mensagem do Papa Francisco.

O Evangelho desta terça-feira nos fala de um homem doente, escravo de uma doença que se tornou crônica. Essa parece ser a imagem da condição em que a humanidade e até mesmo a nossa Europa se encontram hoje. Afligida por muito tempo pela tirania de interesses particulares, ela está paralisada pela dinâmica da violência e da guerra, que também têm repercussões absurdas em nível político e econômico.

“Queres curar-te?”

O purpurado falou sobre a necessidade de a humanidade se reconciliar com seus fracassos, “nas garras da loucura do poder, por um lado, e fortemente ferida pela violência, por outro”. Assim, o caminho é retornar às “poderosas palavras de Jesus”.

Queres curar-te? Realmente queres libertar-te da lógica ilusória que te paralisa? Porque, antes de tudo, precisas colocar teus recursos internos em movimento. Se sim, então levanta-te, pega tua maca e anda. Ou seja, liberta-te de tudo o que te impede de caminhar em direção à cura e à paz.

A porta da salvação

Libertar-se através da “fonte de água que jorra” que é Jesus, capaz, explicou o cardeal Parolin, de “fazer florescer novamente tudo o que caduca”.

A porta santa, aberta para o Jubileu da Esperança que vós atravessastes hoje, é um sinal eloquente da própria pessoa do Salvador, que escancara o acesso à fonte da salvação. “Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo”.

Olhar para a fonte divina

É para a água viva que o secretário de Estado olha para iluminar a Segunda Assembleia Sinodal das Igrejas na Itália, enquanto vivemos a terceira fase do Sínodo, aquela definida como “profética”, na qual se é chamado a encarnar certas escolhas evangélicas na vida das comunidades. “Um tempo precioso e frutífero”, afirmou, para as escolhas pastorais dos próximos anos. Um tempo para curar as feridas.

O homem não se cura com conselhos ou terapias vindas de fora, mas quando, graças à palavra de Cristo, ele pode recorrer à fonte divina interior que havia parado de fluir nele. Assim, Jesus restaura sua energia para se tornar autônomo novamente.

A Palavra que cura

O cardeal Parolin também lançou um olhar para os desafios que a Igreja enfrenta hoje, como “o de acompanhar os crentes a uma consciência de quem eles são”, redescobrindo a graça do batismo, porque, como sustentava Santo Agostinho, a fonte de água que jorra para a vida eterna nunca seca. “Estou pessoalmente ciente do fato”, disse ele, ”de que tendes a peito as questões relacionadas à iniciação cristã e à transmissão da fé, especialmente para as gerações mais jovens. Mas não devemos ter medo”.

Vamos extrair clareza e ímpeto missionário do conhecimento de que nós, cristãos, somos portadores de um dom imensurável. Então, sim, seremos capazes de dar a palavra de cura de que nosso mundo enfermo precisa tão desesperadamente.

A fonte é Cristo

Concluindo sua homilia, o secretário de Estado pediu que se redescobrisse o “tesouro único” que os cristãos possuem, um dom a ser compartilhado com os homens e mulheres deste tempo. “Se todos nós tivéssemos plena consciência disso”, enfatizou, ”seríamos autênticos discípulos missionários, ansiosos por compartilhar esse imenso recurso que é a pessoa viva do Senhor Ressuscitado”.

Essa fonte interior que habita no coração da Igreja e no coração de cada crente é Cristo, o Cristo vivo em nós, fonte inesgotável de água que jorra para a vida eterna.

“Ser peregrinos de esperança”

No início da celebração, o cardeal Matteo Maria Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, agradeceu ao cardeal Pietro Parolin por seu acompanhamento nos últimos dias, testemunhando o vínculo especial da Igreja italiana com a Sé de Pedro. Um acompanhamento que também é pessoal porque o secretário de Estado é “um filho da Igreja italiana” e porque ao longo destes anos encorajou tantas realidades e tantas dioceses, mostrando abertura e proximidade no caminho dos “peregrinos de esperança - concluiu o cardeal Zuppi - de nosso tempo e de nosso país”.