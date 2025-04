O papel da cultura nas instituições penitenciárias, um evento no Vaticano

A exposição do artista chinês Yan Pei-Ming na Via da Conciliação 5

Os Dicastérios para a Cultura e a Educação e para a Comunicação organizam nesta quinta-feira, 10 de abril, na Sala São Pio X, o encontro “Cultura é vida nos locais de detenção” com especialistas do mundo acadêmico, da arte, do jornalismo e da cultura.

“Cultura é vida nos locais de detenção” é o título do evento que se realizará na próxima quinta-feira, 10 de abril, às 18 horas locais, na Sala São Pio X, na Via dell’Ospedale 1, promovido pelo Dicastério para a Cultura e a Educação e pelo Dicastério para a Comunicação da Santa Sé.

O encontro, moderado pelo jornalista Riccardo Iacona, contará com a participação de especialistas do mundo acadêmico, da arte, do jornalismo e da cultura, que debaterão sobre o valor da cultura como instrumento de crescimento, emancipação e dignidade nos contextos detentivos.

As participações

O encontro será aberto pelas saudações institucionais do cardeal José Tolentino de Mendonça e de Paolo Ruffini, respectivamente prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação e do Dicastério para a Comunicação.

Intervirão, em seguida, Stefano Anastasia, da UnitelmaSapienza; a artista Laurie Anderson; Roberta Barbi, jornalista da Rádio Vaticano – Vatican News; Rosa Galantino, autora e produtora do documentário As Borboletas da Giudecca; Teresa Paoli, jornalista do Presadiretta (Rai 3); Cristiana Perrella, curadora do projeto Conciliação 5 e diretora do MACRO; Pisana Posocco e Marta Marchetti, da Universidade La Sapienza de Roma; Marcello Smarrelli, diretor artístico da Fundação Pastificio Cerere; o artista Tommaso Spazzini Villa.

Apresentação de projetos

Durante o evento, serão apresentados diversos projetos — passados, presentes e futuros — nacionais e internacionais, que foram realizados dentro de instituições penitenciárias; Laurie Anderson, artista e compositora de fama internacional, ilustrará o projeto Dal Vivo, realizado para a Fundação Prada em 1998 no presídio de San Vittore, e o projeto Habeas Corpus, de 2015, uma instalação que retrata a figura de um jovem prisioneiro de Guantánamo.

Cristiana Perrella, curadora do novo espaço de arte contemporânea do Dicastério para a Cultura e a Educação “Conciliação 5”, tomará a palavra para apresentar o projeto artístico de Yan Pei-Ming, Além do muro; o pintor chinês realizou 27 retratos que dão rosto à humanidade que vive e trabalha no presídio de Regina Coeli, o principal e mais conhecido instituto penitenciário de Roma, situado a poucos metros do Vaticano.

Será possível acompanhar o evento por streaming no canal do YouTube do Vatican News.