O Papa João Paulo II em visita ao cárcere de Rebibbia, em Roma

João Paulo II e os presos: "tenho a audácia de lhes dizer que podem ter esperança"

Por ocasião do aniversário de 20 anos da morte do Papa Wojtyła, vamos relembrar os eventos e as palavras do seu magistério dedicados ao mundo dos presos. Em 27 anos de Pontificado, o Pontífice polonês visitou pessoalmente 17 instituições penais não apenas na Itália, mas também na sua terra natal, no Brasil, Chile, México, Venezuela e Ilhas Salomão. A primeira vez foi em 1980, em Roma.

Roberta Barbi - Vatican News Que a prisão não deveria ser um lugar de deseducação, de ociosidade e, portanto, em última análise, de vício, mas de reabilitação e ressurreição, João Paulo II tinha muito claro e comunicou isso ao mundo com nada menos que 33 discursos sobre esse assunto, além de expressar sua proximidade aos prisioneiros com gestos concretos, como ir visitá-los pessoalmente até mesmo em suas celas. Um de seus discursos mais amplamente repercutidos sobre o assunto - a mensagem para o Jubileu nos Cárceres durante o Grande Jubileu do Ano 2000 - continha um encorajamento aos governantes para que "promovessem revisões do sistema prisional para adequá-lo melhor às exigências da pessoa humana" e para um maior recurso a penas não privativas, mas, acima de tudo, um apelo a um "sinal de clemência" a ser traduzido em uma redução, ainda que modesta, da pena. "Cristo procura um encontro com cada ser humano" E precisamente por ocasião do Jubileu nos Cárceres, em 9 de julho de 2000, João Paulo II celebra a missa na prisão Regina Coeli, em Roma, cujo nome ele enfatizou, desejando que a esperança de Maria Regina Caeli chegasse a todos os detentos, convidando-os a não terem medo do encontro com Jesus: "o cárcere do qual o Senhor vem nos libertar é, antes de tudo, aquele em que o espírito está acorrentado", disse ele, "e a prisão do espírito é o pecado". Ouça a voz de JP II no Cárcere Regina Coeli Esperança na prisão não é uma palavra fora do lugar Nunca perder o ânimo, acreditar na possibilidade de um futuro diferente, manter o horizonte aberto para o "depois": João Paulo II foi à prisão muitas vezes para levar esperança, como testemunha o seu discurso aos detentos do Instituto Penitenciário de Viterbo que visitou em 27 de maio de 1984: "sinto", disse ele, "a audácia de dizer-lhes que devem, que podem ter esperança, falo da esperança cristã, aquela que nasce da certeza de que Deus ama a nós, criaturas, que é Pai de misericórdia, que enviou seu Filho Jesus para que todos pudéssemos ser salvos". Ouça as palavras de JPII em Viterbo O Evangelho dos cárceres O Evangelho de Jesus é o Evangelho das prisões e dos prisioneiros: o Papa Wojtyła estava convencido disso quando, durante a viagem pastoral à Polônia, em 7 de junho de 1991, visita a prisão de Pľock: "Cristo", lembrou ele, "era um prisioneiro e foi condenado à morte, os apóstolos eram prisioneiros e também muitos daqueles que a Igreja venera como santos". Um amor sincero, aquele pelos presos, que explodiu naquele simples "vim aqui porque amo vocês" durante a visita aos jovens do instituto de detenção juvenil de Casal del Marmo, em Roma, por ocasião da Epifania de 1980: "quero dizer a cada um de vocês que têm capacidade de bondade, honestidade, trabalho árduo, capacidade real, profunda e muitas vezes insuspeita - disse ele - tenho fé em vocês, vim aqui para mostrar-lhes meu afeto e minha confiança". Palavras que ficaram na história da Igreja, e não só. Ouça o Papa JPII entre os jovens detentos de Casal del Marmo