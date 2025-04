Cardeal Krajewski sobre Papa Wojtyła: há 20 anos, o mundo parou e chorou

O cardeal Konrak Krajewski, hoje esmoleiro do Papa Francisco, estava trabalhando no cerimonial pontifício durante os últimos 7 anos da vida de João Paulo II: “a Sua santidade estava enraizada na oração”.

Pe. Marek Weresa - Vatican News

“Ele primeiro falava sozinho com Deus, depois, quando saía, mostrava Deus a todos e é por isso que suas palavras eram tão tocantes, mudavam nossas vidas”. Vinte anos depois da sua morte, o cardeal Konrad Krajewski recorda à mídia do Vaticano um aspecto de João Paulo II com o qual ele se familiarizou durante os anos em que o futuro esmoleiro do Papa passava seus dias trabalhando no cerimonial pontifício. O Papa Wojtyła, lembra o cardeal, era um homem que, quando ia presidir uma liturgia, mesmo antes do início da celebração, na sacristia, se imergia na oração, quase ausente do seu ambiente ao redor. “Nesse seu não estar presente, ele estava se encontrando com Deus”, observa o cardeal Krajewski. "Eu não sabia que a santidade fosse isso. Para mim, era normal, porque durante 7 anos, várias vezes por semana, eu via o Santo Padre exatamente assim".

2 de abril, silêncio absoluto

O esmoleiro pontifício estava presente na noite da morte do Papa polonês. Quando voltou para casa na noite entre 2 e 3 de abril, percebeu que “o mundo havia parado”, “o mundo havia se ajoelhado na Praça de São Pedro: todas as ruas estavam cheias de pessoas e, no entanto, em todos os lugares havia um silêncio absoluto. Não havia ninguém nas lojas ou nos restaurantes. Todos haviam se recolhido em oração". Também graças à mídia, que acompanhou de perto todo o arco do pontificado, esse sentimento de paralisia coletiva foi bem percebido. “Provavelmente, pela primeira vez na história das mortes dos Papas, vivemos isso dessa forma”, observa o cardeal Krajewski, que então avança para o momento em que a grande tensão associada ao falecimento de Karol Wojtyła havia diminuído e outros pensamentos começavam a surgir. "Era uma coisa palpável. Nós nos perguntávamos por que não éramos como João Paulo II. Por que ele era um santo e nós, que éramos tão próximos a ele, não éramos".

O Evangelho vivido de forma radical

As lembranças do esmoleiro do Papa remontam ao período do seu trabalho como mestre de cerimônias. João Paulo II, segundo ele, “viveu os quatro Evangelhos”. “Sua lógica de trabalho, de conduta, de resolução de todos os problemas, mundiais e pessoais, era”, explica ele, “de acordo com os quatro Evangelhos, ou seja, sine glossa”, sem acréscimos. De alguma forma, observa o cardeal, “quando acrescentamos um comentário ao Evangelho, nós o diluímos”, enquanto “é muito radical viver de acordo com os quatro Evangelhos”. Quando, continua o cardeal Krajewski, uma pessoa se torna humilde, colocando-se totalmente a serviço de Deus e do homem, então é realmente grande. É por isso que João Paulo II é um santo.

O legado 20 anos depois

Quando perguntado sobre qual deveria ser a mensagem mais importante deixada pelo Papa Wojtyła hoje, 20 anos depois, o esmoleiro pontifício reitera que é a de viver plenamente o Evangelho. “Ele”, repete, “viveu de acordo com a lógica do Evangelho e resolveu o mundo com a lógica do Evangelho”, e até mesmo os ataques sofridos em vida e após a morte fazem parte da lógica de Jesus, que disse: ‘Se me perseguiram, também perseguirão vocês’ (Jo 15, 10). “Isso acontece se vivemos de acordo com a verdade de Deus”.

"Continua a nos reunir"

Na entrevista, o cardeal Krajewski relembra os primórdios da missa que é celebrada no túmulo de São João Paulo II. Durante a primeira Eucaristia nas Grutas do Vaticano - que guardam o túmulo de São Pedro - em uma quinta-feira, dia da instituição dos sacramentos da Eucaristia e do sacerdócio, os desejos do Santo Padre foram lidos durante a homilia, pedindo missas e orações. E assim, a partir daquela quinta-feira, foram celebradas missas, primeiro nas Grutas e depois, após a beatificação, no altar de São Sebastião na Basílica de São Pedro.

Essas missas, com exceção da Quinta-feira Santa, foram celebradas continuamente por 20 anos. O esmoleiro pontifício acrescentou que, embora haja túmulos de vários santos na Basílica do Vaticano, o único “culto poderoso e significativo” desse tipo, em uma forma “visível”, é recebido por São João Paulo II. Há um grande grupo de poloneses que vivem em Roma, mas também aqueles que vêm como peregrinos à Cidade Eterna, especialmente agora no Ano Jubilar, que se reúnem semanalmente no túmulo do Papa polonês. Na concelebração, há sempre várias dezenas de presbíteros; recentemente, foram contados mais de 100. Além disso, graças à Rádio Vaticano e, na Polônia, às estações de rádio católicas, os poloneses podem se conectar espiritualmente. Para o cardeal Krajewski, isso "é um sinal de unidade, é um estar junto. João Paulo II continua a nos unir".