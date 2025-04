As orações pelo Papa: "se o pai sofre, os filhos sofrem com ele", afirma Comastri

No momento de provação para Francisco com sua internação de 38 dias no Hospital Gemelli de Roma, muitos intensificaram as orações por sua saúde. O cardeal Angelo Comastri: “antes de tudo é um gesto de afeto filial, uma corrente de vida”.

Benedetta Capelli - Vatican News

“Rezem por mim”. É uma frase com a qual o Papa Francisco nos acostumou desde a sua primeira aparição no balcão central da Basílica de São Pedro, em 13 de março de 2013, quando se mostrou ao mundo como o Sucessor de Pedro. Esse “caminho de fraternidade, de amor e de confiança” com o povo de Deus, que começou com ele naquela noite, foi reforçada após 38 dias de sua internação no Hospital Gemelli. Toda a Igreja se agarrou a esse “sopro da alma”, como o Papa definiu repetidamente a oração, para estar ao seu lado na provação.

As orações sobre as asas da águia

À oração e ao seu poder, Francisco dedicou um ciclo de catequese na Audiência Geral de 2021. Percorrendo suas palavras, compreende-se como ela é “ímpeto, invocação, canto, poesia”, mas acima de tudo uma relação com o Pai. “Sustentadas pela oração de Jesus, as nossas tímidas preces”, disse o Papa na Audiência Geral de 2 de junho de 2021, "apoiam-se nas asas da águia e elevam-se ao Céu".

Talvez seja bom imaginar essas orações surgindo de todos os cantos do mundo onde, desde o início da internação do Papa, missas, rosários e vigílias uniram em um único coro a invocação ao Pai pela saúde do bispo de Roma. Vê-lo olhar para fora no domingo, 23 de março, da pequena sacada do quinto andar, fez com que muitos fiéis respirassem aliviados; vê-lo retornar à Casa Santa Marta deu conforto àqueles que tanto rezaram por ele.

Muitos, nos últimos meses, devem ter se visto nas provações pessoais do Papa Francisco, revivendo as dores e as expectativas daqueles que estão doentes, sentindo medo, solidão e perplexidade, encontrando na oração “uma espécie de pauta musical”, enfatizou na Audiência Geral de 9 de junho de 2021, “onde colocamos a melodia da nossa vida”. O cardeal Angelo Comastri enfatiza à mídia do Vaticano a importância da oração coral pelo Papa nestes tempos de provação.

O que esse momento significou em sua opinião?

A oração pelo Papa foi e é, antes de tudo, um gesto de afeto filial. Quando o pai sofre, os filhos sofrem com ele e o encontro se dá em oração. Esse fato já tem grande significado, pois une o rebanho em torno do pastor e, assim, cumpre a oração de Jesus, que no Cenáculo rezou assim. “Pai, faze-nos um, para que o mundo creia que tu me enviaste”. Essa oração coral foi um belo exemplo de unidade na Igreja.

Na experiência do Papa, na provação da sua doença, muitos certamente se reconheceram, se espelharam. Muitos se voltaram para a oração, que é uma entrega, mas também um anseio por Deus. As pessoas costumam rezar nas dificuldades, mas menos quando tudo está indo bem. Por que o senhor acha que a oração na doença tem um peso diferente?

A oração sempre tem um grande peso, na doença ou na saúde. Santa Teresa de Lisieux, uma santa que nunca deixou o mosteiro e foi proclamada padroeira das missões, lembrou que um homem sábio disse o seguinte: “dê-me uma alavanca, um ponto de apoio, e eu levantarei o mundo”. Santa Teresa de Lisieaux, quase sorrindo, comentou que o que Arquimedes não conseguiu realizar porque seu pedido não foi dirigido a Deus e foi expresso apenas do ponto de vista material, os santos realizaram plenamente. O Todo-Poderoso lhes deu a Si mesmo como ponto de apoio e como alavanca da oração: oração que arde com um fogo de amor. Foi assim que os santos orantes ergueram o mundo, foi assim que os santos da Igreja Militante o ergueram, e é assim que os futuros santos ainda o erguerão até o fim do mundo. Santa Teresa de Calcutá acrescentou que Jesus também sacrificou a caridade pela oração para nos ensinar que, sem Deus, somos pobres demais para podermos ajudar os pobres. É por isso que a oração é a força vital que faz a Igreja viver, mas também faz cada crente viver.

Eminência, o Papa disse várias vezes que a oração, além de ser salmo e canto, também é invocação, é uma corrente de vida. Como é isso?

Certamente é uma corrente de vida porque nos coloca em comunhão com Jesus, que disse: “eu sou o caminho, a verdade e a vida”, e a vida de Deus é o amor. Quando rezamos em nosso coração, cria-se um espaço, um espaço para o Senhor, e a vida do Senhor que entra em nós é a vida do amor. É por isso que quando a oração é verdadeira, ela sempre floresce em caridade, sempre. Madre Teresa costumava dizer que não era uma assistente social, mas uma cristã que reza e, rezando a Jesus, coloca seu amor, sua vida, em seu coração para levá-lo a todos que encontra. A oração, quando verdadeira, sempre floresce em caridade.

Depois de assistir a essa oração coral pela saúde do Papa, há orações específicas pela doença?

Tomei a liberdade de escrever uma oração a Maria pelos enfermos. Eu a compus depois de visitar o hospital Campus Biomedico, ao encontrar os enfermos e, em particular, os doentes terminais, e quando voltei para casa, reuni-me na capela e compus essa oração pelos enfermos. Com tanta simplicidade, ela diz o seguinte: “Ó Maria, Mãe dos doentes, esteja à cabeceira de todos os doentes do mundo, daqueles que neste momento perderam a consciência e estão prestes a morrer, daqueles que começaram a sua agonia, daqueles que perderam toda a esperança de recuperação, daqueles que gritam ou choram de dor, daqueles que não podem ser curados por falta de dinheiro.

Lembre-se, ó Mãe, daqueles que deveriam se deitar e que a miséria força a trabalhar, daqueles que procuram em vão na cama uma posição menos dolorosa, daqueles que passam noites sem dormir, até mesmo daqueles que têm que desistir de seus planos mais queridos para o futuro, daqueles acima de tudo que não acreditam em uma vida melhor, daqueles que se rebelam e amaldiçoam a Deus, daqueles que não sabem que Cristo sofreu como eles e por eles.

Esses têm uma necessidade especial de oração. Ó Maria, mãe dos doentes, nós lhe recomendamos todos aqueles que sofrem e choram neste dia, nesta tarde, nesta noite, estenda sua mão e enxugue suas lágrimas, pois és a única capaz de enxugar suas lágrimas. Amém”.