Rede Mundial de Oração do Papa: "obrigado, Francisco, pela vida e testemunho"

Nesta terça-feira (22/04), a obra pontifícia divulgou um vídeo de agradecimento ao Papa Francisco por estes longos anos de colaboração: Todos os meses nos pediste que rezássemos contigo pelos desafios da humanidade e da missão da Igreja, ensinando-nos a aprender do coração de Cristo a compaixão pelo outro. Obrigado, Francisco, pela tua vida e pelo teu testemunho. A tua Rede Mundial de Oração.

Andressa Collet - Vatican News

A Rede Mundial de Oração do Papa publicou nesta terça-feira (22/04) um vídeo de agradecimento ao Papa Francisco por todas as intenções de oração ao longo destes anos. O material foi divulgado em cinco idiomas: além do português, em italiano, espanhol, inglês e francês com a seguinte dedicatória:

“Todos os meses nos pediste que rezássemos contigo pelos desafios da humanidade e da missão da Igreja, ensinando-nos a aprender do coração de Cristo a compaixão pelo outro. Obrigado, Francisco, pela tua vida e pelo teu testemunho. A tua Rede Mundial de Oração.”

O diretor nacional e coordenador europeu da Rede Mundial de Oração do Papa, Pe. António Sant'Ana, assinou mensagem de ação de graças pela vida e missão do Papa Francisco, "que nos mostrou o verdadeiro encontro com Jesus". Acreditamos, continuou ele, "que Francisco se encontrou, no íntimo do Coração de Jesus, com esse abraço sem fim do Pai". E Pe. António finalizou: "Obrigado, Francisco, pelo testemunho de vida, por sempre nos recordar que o caminho certo é voltar ao Evangelho, à amizade com Cristo e à fraternidade entre todos. Continuamos a rezar pelo Papa Francisco, uns pelos outros e para que a Igreja seja, agora e sempre, uma Igreja que escuta e que vive sempre em estilo sinodal".

O último vídeo de intenção de oração foi realizado para o mês de abril, com voz gravada antes da internação de 14 de fevereiro que durou 38 dias no Hospital Gemelli de Roma. As imagens trouxeram uma preocupação mundial ligada ao uso das novas tecnologias, e a exortação do Papa foi para que elas não substituam as relações humanas, mas respeitem "a dignidade das pessoas" e ajudem "a enfrentar as crises do nosso tempo”. Um tema de grande atualidade, especialmente por causa da difusão das redes sociais e do crescente desenvolvimento da inteligência artificial.

Francisco pediu para olhar “menos as telas” e “mais nos olhos”. Assim é possível colocar a tecnologia a serviço de todos, especialmente dos mais frágeis, para descobrir “o que realmente importa: que somos irmãos, irmãs, filhos do mesmo Pai”, sem nos distanciarmos dos demais e da realidade. "Rezemos para que o uso das novas tecnologias não substitua as relações humanas, mas respeite a dignidade das pessoas", disse o Papa em voz gravada antes da internação.

