Comissão para a Proteção dos Monumentos da Santa Sé tem uma mulher nova presidente

Nomeada pelo cardeal secretário de Estado, Elvira Caiano é atualmente professora convidada da Faculdade de História e Patrimônio Cultural da Igreja da Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma

Ouça e compartilhe

Vatican News

Elvira Cajano, professora convidada da Faculdade de História e Patrimônio Cultural da Igreja da Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, é a nova presidente da Comissão Permanente para a Proteção dos Monumentos Históricos e Artísticos da Santa Sé. Ela foi nomeada esta quinta-feira, 10 de abril, pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin. A professora Cajano nasceu em Parma - norte da Itália -, em 29 de maio de 1955, e é formada em Arquitetura e tem doutorado em História, Projeto e Restauração de Arquitetura pela Universidade de Roma “La Sapienza”. Ocupou um cargo de gerência na Superintendência Arqueologia, Belas Artes e Paisagem da Úmbria. Foi professora de Teoria da Restauração e Conservação na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e é autora de várias publicações. Ela assume o cargo do professor Francesco Buranelli, ex-diretor dos Museus Vaticanos.

Uma Comissão com mais de 100 anos de vida

Leia também 23/11/2023 Papa: monumentos da Santa Sé são testemunhas do vínculo entre divino e humano Em mensagem para a conferência sobre os 100 anos de atividades da Comissão Permanente para a Proteção dos Monumentos Históricos e Artísticos da Santa Sé, Francisco enfatiza, ...

A Comissão Permanente para a Proteção dos Monumentos Históricos e Artísticos da Santa Sé foi estabelecida por Pio XI em 27 de junho de 1923. Como parte da reorganização da Cúria sob o comando de São Paulo VI em 1965, suas tarefas foram ampliadas para incluir a avaliação de empréstimos de obras de arte de propriedade da Santa Sé. Com a promulgação da Lei sobre a Proteção de Bens Culturais em 2001, sob o comando de São João Paulo II, “a Comissão Permanente é chamada a expressar sua opinião sobre todos os trabalhos de restauração, novas construções, projetos de exposição e medidas de proteção que são realizados no Estado da Cidade do Vaticano e em áreas extraterritoriais”.