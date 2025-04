"Mulheres, Igreja, Mundo", vozes de fé na América que rejeita os migrantes

Na edição de abril da revista mensal do “L'Osservatore Romano”, o foco está na reação das Igrejas americanas e das mulheres "resistentes" à política de imigração da presidência de Trump

Por Ritanna Armeni

A reação das Igrejas estadunidenses à política de imigração da presidência de Trump ainda não está totalmente definida, mas desde o início demonstrou uma visão clara de preocupações e críticas. O primeiro sinal de forte desapontamento veio após a posse do presidente dos EUA por parte de uma mulher. A bispa episcopal de Washington, Marian Edgar Budde, conhecida por seu compromisso com a justiça social e os direitos humanos, pediu ao presidente que “mostrasse misericórdia” para com os imigrantes, lembrando que “as pessoas que colhem frutas nos campos e limpam nossos escritórios, mesmo que não sejam cidadãos ou não tenham documentos adequados, são bons vizinhos e pagam impostos”.

Igreja católica em defesa dos migrantes

Trump respondeu-lhe indiretamente ao confiar o recém-criado “Escritório de Fé” na Casa Branca a uma mulher: é a telepregadora Paula White, pastora da chamada teologia da prosperidade (“Deus recompensa com riqueza e saúde aqueles que têm uma fé forte”), sua conselheira espiritual. A Igreja Católica americana também levantou sua voz em defesa dos migrantes. O Cardeal Robert McElroy, ex-bispo de San Diego, agora Arcebispo Metropolitano de Washington, enfatizou que as deportações em massa são “incompatíveis com a doutrina católica”. O jesuíta e autor James Martin reiterou em uma entrevista ao jornal italiano La Stampa que a Conferência dos Bispos Católicos dos EUA, “os bispos individualmente, bem como os pastores e os leigos, devem defender os direitos dos migrantes e refugiados com maior determinação”.

Pela justiça social

Essa batalha, é claro, não será fácil. O vice-presidente Vance acusou os bispos católicos de receberem centenas de milhões de dólares para ajudar os migrantes, insinuando que seus esforços eram mais para proteger “seus negócios” do que um desejo genuíno de justiça social. O Estado do Texas acusou algumas paróquias de abrigar migrantes e protegê-los das autoridades. A reação do Cardeal Timothy Dolan, Arcebispo de Nova York, foi firme: "Isso é realmente infamante. Realmente maldoso".

Apoio firme e determinado

Apesar das dificuldades, o apoio da Igreja aos migrantes permanece firme e determinado. De acordo com uma análise do Washington Post, em 2023 a Igreja recebeu 123 milhões de dólares em doações para assistência a migrantes e gastou 134 milhões. Na fronteira entre os Estados Unidos e o México, a Irmã Norma Pimentel, diretora executiva da Catholic Charities no Vale do Rio Grande, trabalha incansavelmente para os imigrantes da América Latina que buscam entrar nos Estados Unidos. Agora também por meio de suas pinturas: "Ajudo muitos imigrantes que estão sofrendo por causa das políticas introduzidas pela nova administração nos Estados Unidos. Queremos levar esperança a essas famílias. Eu expresso esse amor a elas e ao mundo por meio das pinturas que faço".