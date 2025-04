Jovens brasileiros destacam a paternidade espiritual de Francisco

Convite para a oração do Terço na Praça São Pedro no início da noite desta segunda-feira (AFP or licensors)

"Vai ficar na minha memória para sempre a última bênção dele, o esforço na fala que ele teve me senti tocado por um pai", é um dos testemunhos dados ao Vatican News por jovens brasileiros, presentes em Roma para a Semana Santa e para a canonização de Carlo Acutis, que será realizada em data ainda a ser definida.

Marcos, Felipes, Arthur, Júlio Henrique, Mikael, Matheus, Mauro. São de São Paulo, Curitiba, São José dos Campos, Rio de Janeiro e Três Pontas (MG). Tendo vindo a Roma para a Semana Santa e a Canonização de Carlo Acutis, tomarão parte nos funerais do Papa Francisco. Na Praça São Pedro no domingo, ao final da Bênção Urbi et Orbi, enquanto passava de papamóvel entre os fiéis, a imagem do Pontífice que ficará impressa na memória desses peregrinos.

No início da tarde desta segunda-feira, o Vatican News conversou com eles nas proximidades da Praça São Pedro: "Vai ficar na minha memória para sempre a última bênção dele, o esforço na fala que ele teve me senti tocado por um pai", "me impressionou o esforço dele para estar com os fiéis", "o Papa marcou a história da Igreja e marcou os nossos corações também", "temos que agradecer a ele por tudo o que fez por nossa Igreja", fui "tocado por um pai", "um Papa muito necessário para a gente é a melhor palavras para definir seu Pontificado", "viveu o Ide":

Ouça os testemunhos dos jovens brasileiros