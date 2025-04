Morre McCarrick, ex-cardeal demitido do estado clerical por abusos

O arcebispo emérito de Washington, culpado de abuso de adultos e crianças, faleceu em 3 de abril, aos 94 anos de idade, no Missouri, onde vivia retirado da vida pública

Theodore Edgar McCarrick, ex-arcebispo metropolitano de Washington, que foi demitido do estado clerical em 2019 por abusos, inclusive de menores, morreu aos 94 anos de idade. McCarrick faleceu na quinta-feira, 3 de abril, no Missouri, onde vivia retirado da vida pública.

À frente da Arquidiocese de Washington de 2000 a 2006, antes disso, auxiliar de Nova York, bispo de Metuchen e depois arcebispo de Newark, uma figura proeminente no cenário eclesial dos EUA, McCarrick acabou em 2018 no centro de acusações de abuso de adultos, em particular seminaristas, e de menores, e por isso foi suspenso a divinis. No mesmo ano, o então purpurado apresentou sua renúncia como membro do Colégio cardinalício ao Papa Francisco, que também ordenou sua suspensão do exercício de qualquer ministério público e a obrigação de uma vida de oração e penitência, até o processo canônico regular.

Em fevereiro de 2019, foi anunciada sua demissão do estado clerical, ratificada pela Congregação para a Doutrina da Fé, que havia anunciado que o ex-cardeal havia sido considerado culpado de solicitação na Confissão e violações do Sexto Mandamento do Decálogo com menores e adultos, com a circunstância agravante de abuso de poder. O Papa reconheceu o caráter definitivo da decisão.

Em 2020, uma investigação vaticana, autorizada pelo próprio Papa e que durou dois anos dentro da Secretaria de Estado, revelou em um longo Relatório relatos e denúncias confiáveis dos abusos de McCarrick que remontam às décadas de 1980 e 1990, bem como uma série de informações parciais e incompletas que permitiram que o então arcebispo assumisse a liderança da Arquidiocese de Washington.