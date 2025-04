Quinta-feira Santa: Lava-Pés, amor e serviço

Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus demonstra seu amor pelas pessoas e mostra a todos que a humildade e o serviço são o centro de sua mensagem.

Mariangela Jaguraba - Vatican News

O Lava-Pés é um rito litúrgico realizado durante a celebração da Quinta-feira Santa que recorda a Última Ceia do Senhor. Este rito religioso baseia-se no Evangelho de João. "É o testamento de Jesus para a comunidade. A oferta da própria vida por amor", disse à Rádio Vaticano – Vatican News o provincial dos Missionários Combonianos no Brasil, pe. Raimundo Rocha.

Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus demonstra seu amor pelas pessoas e mostra a todos que a humildade e o serviço são o centro de sua mensagem. Na missa da Instituição da Eucaristia ou Lava-Pés repete-se o mesmo gesto de Jesus. O bispo ou sacerdote que imita Jesus no gesto de lavar os pés de algumas pessoas da comunidade, compromete-se a estar a serviço da comunidade para que todos tenham a salvação, como fez Jesus, mostrando como diz um canto religioso católico que "prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão".

"A Igreja é chamada a amar e servir, a lavar os pés da humanidade ferida pelas guerras, pelo feminicídio, pelo discurso de ódio, pela migração forçada, por tantas situações de desumanidade. Este é o mandamento que Jesus nos deixou. Este é o seu exemplo: amar e servir", disse ainda pe. Raimundo Rocha.