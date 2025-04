Krajewski na Ucrânia: “muitas pessoas na fila desde as 5 da manhã para receber pão”

O cardeal esmoleiro chegou ao país do Leste Europeu com as quatro ambulâncias doadas pelo Papa e as entregou nos lugares para os quais foram destinadas. Na manhã desta terça-feira (08/04), em Zaporizhzhia, ele distribuiu ajuda alimentar junto com os franciscanos albertinos, que fazem pão durante a semana para dar à população.

Benedetta Capelli – Vatican News

É uma humanidade sofredora, talvez exausta por três anos de guerra, aquela que o cardeal Konrad Krajewski, esmoleiro do Papa, encontra em sua décima missão na Ucrânia. Em Zaporizhzhia, onde três das ambulâncias doadas por Francisco foram entregues e a quarta chegou a Kharkiv, mil pessoas esperavam desde as 5h da manhã pela distribuição da ajuda alimentar que foi comprada graças às doações que chegaram à Esmolaria Apostólica.

As pessoas estão com fome

Na praça em frente à Co-Catedral de Deus Pai Misericordioso muitas pessoas, a maioria mulheres, chegaram com uma sacola plástica na mão para enchê-la de comida. A fila é organizada, ninguém empurra porque sabe que não voltará para casa de mãos vazias. O cardeal Krajewski também está ocupado, assim como os voluntários, sempre distribuindo o que podem para apoiar essa população devastada pela guerra. Muitos agradecem com um aperto de mão ou um aceno de cabeça. Eles receberam pão, caixas de carne, sopa. Ao lado do esmoleiro também estão os irmãos da Ordem Terceira de São Francisco Servos dos Pobres que, segundo o cardeal explica ao Vatican News, “três ou quatro vezes por semana distribuem um pouco de comida, e isso significa que as pessoas estão com fome, há miséria nessa área de guerra”.

Pessoas na fila para receber ajuda alimentar

Um novo forno

Os irmãos receberam ajuda do Papa para que pudessem continuar sua missão, assando pão durante a semana e depois distribuindo-o. “Fui à padaria onde eles trabalham”, acrescenta Krajewski, "eles têm um forno que tem cerca de 15 anos e, portanto, deve ser trocado. Prometi a eles que o Papa providenciará isso e que eles poderão continuar a assar com segurança".

Ambulâncias

Ambulâncias entregues

As ambulâncias doadas pelo Papa, anunciadas na segunda-feira (07/04) através de um comunicado do Dicastério para o Serviço da Caridade, chegaram ao seu destino depois de uma viagem de quatro dias. Além do cardeal, as ambulâncias foram dirigidas por três outros motoristas da Ucrânia, incluindo dom Jan Sobilo, bispo auxiliar da diocese latina de Kharkiv-Zaporizhzhya, padre Tomasz Nadbereżny, um padre que serviu em Melitopol antes da guerra, e padre Wojciech Stasiewicz, diretor da Caritas-Spes da diocese de Kharkiv-Zaporizhzhya. “Graças a Deus”, diz o cardeal Krajewski, "chegamos depois de uma viagem de 3.300 quilômetros. Não encontramos nenhuma grande dificuldade, exceto pela neve, diminuímos a velocidade porque a estrada estava gelada". Após a entrega dos veículos, o cardeal expressou sua intenção de estar próximo daqueles que sofrem, visitando algumas estruturas, doando o que for necessário, levando assim o consolo do Papa à “martirizada Ucrânia”.

