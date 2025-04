Jubileu dos Enfermos: mais de 20 mil peregrinos estarão no fim de semana em Roma

Pacientes, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, profissionais de saúde e técnicos de 90 países participarão dos eventos que serão realizados em Roma e no Vaticano. Domingo (06/04) de manhã, a missa na Praça de São Pedro com o arcebispo Fisichella, que vai ler a homilia preparada pelo Papa Francisco.

Vatican News

Cerca de 20 mil peregrinos, incluindo pacientes, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, profissionais e técnicos de saúde de mais de 90 países de todo o mundo estarão em Roma neste sábado (05/04) e domingo (06/04) para o sétimo dos grandes eventos do Jubileu: aquele dedicado aos doentes. Milhares de pessoas chegarão em Roma vindas da Itália, além de delegações provenientes do próprio Brasil e também dos Estados Unidos, Espanha, Colômbia e Argentina, bem como de países como França, México, Alemanha, Croácia, Filipinas, Peru, Congo, Austrália, Chile, Congo, Etiópia, Canadá e Camarões.

Peregrinação à Porta Santa

O evento do Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde terá início na manhã de sábado, 5 de abril, com a possibilidade de todos os participantes realizarem a própria peregrinação à Porta Santa de São Pedro. No sábado à tarde, estão previstos os Diálogos com a Cidade, eventos culturais, espirituais e artísticos nas praças do centro de Roma organizados por associações, organizações e movimentos. No final da tarde na Piazza di Spagna haverá um encontro intitulado O valor do dom e da solidariedade, organizado pelo Ministério da Saúde, com discursos de dom Rino Fisichella; além do ministro da Saúde, do prefeito de Roma e do presidente da Região do Lazio. Já nas instalações da Pontifícia Universidade da Santa Cruz será realizada a conferência Hospice = Hope, organizada pela Universidade Campus Bio-medico de Roma, sobre o tema dos cuidados paliativos. Na Piazza Risorgimento, a American Heart Association organiza um evento para ensinar manobras de reanimação cardiopulmonar em diferentes idiomas: inglês, espanhol, francês, polonês e alemão.

Conscientização sobre doação de sangue

A associação Fratres, em cooperação com o Escritório Nacional da CEI para a Pastoral da Saúde, promoverá um evento de conscientização sobre a doação de sangue na Piazza San Giovanni, com uma coleta extraordinária de sangue. Ao mesmo tempo, na Piazza della Chiesa Nuova e na Piazza San Salvatore in Lauro, várias federações de saúde irão oferecer atividades de educação em saúde durante todo o dia. Na Piazza dell'Oro, o Departamento para a Pastoral da Saúde do Vicariato de Roma organiza atividades de informação e conscientização sobre o tema da dependência.

Outros eventos

Na Igreja de Santa Mônica, na Piazza Sant'Uffizio, será realizada uma conferência para apresentar a Beata Benedetta Bianchi Porro, estudante de medicina que morreu de uma doença rara, num diálogo com sua irmã Emanuela e Pe. Andrea Vena, biógrafo-postulador da causa de canonização. Haverá também momentos de oração pelos doentes, com adoração eucarística e catequese pelas congregações religiosas com carismas de cuidado. Em particular, na Igreja de San Maria del Suffragio haverá um momento de oração “Nas pegadas do Beato Luigi Novarese. Encontrar a bênção quando a vida é atravessada pela fragilidade” e na Igreja de Santa Maria Madalena a iniciativa ”Nos passos de São Camilo de Lellis. O coração unifica uma vida fragmentada”.

O Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde termina no domingo, 6 de abril, com a Santa Missa na Praça de São Pedro, às 10h30 no horário da Itália, 5h30 no horário de Brasília, com transmissão ao vivo dos canais do Vatican News com comentários em português. A celebração será presidida pelo pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, dom Rino Fisichella, que irá ler a homilia escrita pelo Papa Francisco para a ocasião.