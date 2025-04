Jubileu: inaugurado novo caminho aos peregrinos para chegar à Basílica do Vaticano

O prefeito de Roma já inaugurou e abriu ao público a “Passeggiata del Gelsomino” (Passeio do Jasmim), um caminho que foi salvo da decadência e se tornou mais acolhedor aos peregrinos que chegam pela Estação de Trem São Pedro. Um quilômetro de percurso requalificado com nova pavimentação, bancos e cuidados com as áreas verdes, num investimento de 2,6 milhões de euros.

Vatican News

O prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, inaugurou no último sábado, 5 de abril, um percurso para pedestres que liga a Estação Ferroviária São Pedro, em Roma, à Basílica do Vaticano, bem ao lado de uma das entradas laterais da Cidade do Vaticano. A rota de aproximadamente 1 km atravessa a pitoresca “Passeggiata del Gelsomino” (Passeio do Jasmim), continuando ao longo da Via della Stazione Vaticana e da Via di Porta Cavalleggeri até a Piazza del Sant'Uffizio.

Um projeto para melhor acolhida dos peregrinos

“Essa intervenção tem uma característica única. Temos um vizinho bastante importante e, naturalmente, eu queria expressar a ele nossa saudação e nossa alegria em saber que ele está em casa depois de uma provação exigente”, disse o prefeito de Roma durante a inauguração. As obras, destinadas a melhorar a acessibilidade e a experiência dos peregrinos, incluíram o alargamento das calçadas ao longo da Via della Stazione Vaticana, a pavimentação da conexão entre o “Passio do Jasmim” e as calçadas ao longo dos Muros do Vaticano, a instalação de pilaretes nos degraus da Rampa Aurelia, o recapeamento da superfície da estrada e o arranjo da área de estacionamento, a manutenção das áreas verdes ao longo dos Muros do Vaticano na Via di Porta Cavalleggeri, a restauração das calçadas de sanpietrini até a Piazza del Sant'Uffizio. Um investimento de 2,6 milhões de euros foi feito para o projeto e sua realização, para oferecer aos fiéis “uma rota mais segura e acolhedora para o coração do cristianismo”.

Um quadrante que supera a decadência

“Com esta inauguração, mais uma parte do trabalho muito importante realizado neste quadrante, que começou com a Via Ottaviano e será concluído em breve com a inauguração da ciclovia Monte Ciocci”, continuou o prefeito na abertura. Na Piazza del Sant'Uffizio, Gualtieri também enfatizou que as obras “permitiram, rebaixando o nível da rua e sem danificar essa parte das paredes, que os pedestres usassem esse acesso ao Vaticano, que se tornou mais racional. O resultado também é uma praça para pedestres muito verde, onde mais de mil plantas, arbustos mediterrâneos, árvores, hera e uma calçada drenante com o mesmo design que caracteriza o trabalho nessa área, daqui até a Via Ottaviano, e com novos bancos.