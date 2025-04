Jubileu do Dicastério para a Vida Consagrada: em caminho por perseguidos do Evangelho

O relato da peregrinação realizada na segunda-feira, 14 de abril, pelos superiores e funcionários do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. A passagem pela Porta Santa da Basílica de São Pedro na véspera de um dia de retiro espiritual e discussão em estilo sinodal

Vatican News

"Em cada rosto, em cada passo, em cada coração, vive uma história de portas abertas e fechadas, de limiares cruzados, a serem cruzados ou sobre os quais se deve esperar respeitosamente. Mas cada um de nós tem uma passagem a atravessar". Essas são palavras da prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, irmã Simona Brambilla, que na manhã de segunda-feira, 14 de abril, carregando a Cruz do Jubileu, deu início na Praça Pia à peregrinação para o Ano Santo do organismo da Santa Sé, do qual ela é a responsável desde 6 de janeiro.

Mais de 40 funcionários do Dicastério, que representa todas as formas de vida consagrada e é uma das realidades Vaticanas onde há um número muito alto de mulheres, participaram da caminhada ao longo da Rua da Conciliação, artéria principal de acesso à Praça e Basílica de São Pedro. “Ao atravessar a Porta Santa - continuou a missionária da Consolata -, cada uma de nós trouxe consigo seus limiares, suas passagens. Mas também, guardados em nossos corações, os desejos, as expectativas, os sonhos e os sofrimentos de tantos consagrados e consagradas encontrados no Dicastério ou em todo o mundo, para confiá-los Àquele em quem está ancorada a esperança que não decepciona".

Um momento da peregrinação (Vatican Media)

Uma graça para todos

Suas palavras foram endossadas pelo oficiante Martin Wolf, um missionário Oblato de Maria Imaculada, originário de Heidelberg, na Alemanha: "Fui acompanhado nessa peregrinação jubilar pela realidade da vida consagrada no mundo, com todas as alegrias, desafios e problemas que encontramos diariamente em nosso trabalho. Ao cruzar a Porta Santa, pedi ao Senhor a sua graça para todos nós".

A irmã Suzanne Bahati, das Irmãs do Divino Salvador, congolesa, experimentou “a alegria de caminhar juntos na diversidade, mas unidas em Cristo”. No Dicastério há apenas alguns meses, a religiosa compartilhou o entusiasmo de receber a indulgência “como peregrinos de esperança em direção a um mundo que tanto precisa de paz”.

Ao lado dos perseguidos por causa da fé

Durante a peregrinação, a cruz passou de mão em mão entre os participantes até chegar, na última erapa, à irmã Angelica Hernández, das Franciscanas Missionárias Voluntárias dos Pobres: a religiosa mexicana contou um “momento inesquecível” justamente porque “enquanto caminhávamos em direção ao túmulo de Pedro, confiamos às nossas orações todas as pessoas consagradas do mundo, especialmente aquelas que vivem o momento da cruz por causa do Evangelho. Ao carregar a cruz – confidenciou -, eu tinha em mente os consagrados que sofrem perseguição religiosa por parte de regimes políticos“, mas em geral aqueles que ”em nome de Cristo oferecem suas vidas e precisam de nossa oração para enfrentar seu testemunho de fé até o fim".

A passagem pela Porta Santa (Vatican Media)

Para coroar a peregrinação jubilar e em preparação para a Páscoa, na terça-feira, 15 de abril, os funcionários do Dicastério viveram um dia de retiro espiritual, começando com a reflexão oferecida pelo jesuíta Giacomo Costa sobre a ressurreição de Jesus narrada no Evangelho de João. Em seguida, depois de um tempo de silêncio individual, os funcionários se reuniram para uma partilha em grupos segundo o estilo sinodal e para a celebração da Santa Missa.