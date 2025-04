Jubileu dos Adolescentes: em Roma mais de 80 mil adolescentes do mundo

Daqui a pouco, de 25 a 27 de abril, começará um dos eventos mais esperados do Ano Santo, com grupos do mundo inteiro organizados pelas Pastorais da Juventude diocesanas e associações católicas. O primeiro compromisso é a Via Lucis no Eur, depois os “Diálogos com a cidade” e o concerto no Circo Máximo no dia 26 de abril e, por fim, a missa com a canonização do Beato Carlo Acutis na Praça São Pedro.

Aproxima-se um dos eventos mais esperados do Ano Santo dedicado à Esperança. De sexta-feira 25 a domingo 27 de abril, Roma sediará o primeiro Jubileu dos Adolescentes na história dos Jubileus, dedicado aos adolescentes de todo o mundo. Hoje, já são mais de 80 mil adolescentes inscritos, número que não para de crescer, que se reunirão na capital para viver uma experiência de fé, crescimento espiritual e confronto intercultural.

Mais de oitenta mil adolescentes de todo o mundo

O Jubileu dos Adolescentes envolverá milhares de jovens, principalmente da Itália, mas também grandes grupos dos Estados Unidos, Brasil, Índia, Espanha, Portugal, França, Ucrânia, Reino Unido, Alemanha, Chile, Venezuela, México, Austrália, Argentina, Nigéria e muitos outros países. Várias dioceses estarão representadas, com suas Pastorais Juvenis, associações e movimentos, incluindo Agesci, Ação Católica Italiana, Movimento Juvenil Salesiano e muitas outras organizações que acompanham o crescimento espiritual e a formação integral dos jovens.

A Via Lucis no Eur e o concerto no Circo Máximo

A programação do Jubileu pode ser consultada no site oficial. Em particular, destacamos o momento de oração inicial da “Via Lucis”, em 25 de abril no Eur, na escadaria da Igreja dos Santos Pedro e Paulo. Depois, os encontros “Diálogos com a cidade”, em 26 de abril, que se encerrarão com o grande concerto no Circo Máximo que se realizará das 17h às 19h. Dentre os muitos artistas que participarão da festa musical, se anuncia a presença de uma das bandas pop italianas mais populares entre os jovens da Itália e do exterior, The Kolors. Todos os outros nomes serão anunciados em breve.

Canonização de Acutis em 27 de abril

O evento jubilar atingirá seu ápice com a celebração eucarística no domingo, 27 de abril, às 10h, na Praça São Pedro, durante a qual será canonizado o Beato Carlo Acutis, um exemplo muito jovem de fé e santidade na vida cotidiana para as novas gerações. Mais detalhes e informações sobre todos os eventos serão fornecidos nos dias que antecedem o início do Jubileu dos Adolescentes.

Para matar a sede, o serviço Acea

A Acea, empresa municipal de eletricidade e água, distribuirá cerca de 150 mil litros de água para os adolescentes, graças a nove caminhões-pipa, posicionados a poucos passos dos locais onde serão realizados os principais eventos. Os caminhões-pipa serão identificados graças a balões infláveis ​​que sinalizarão sua presença. Nos pontos de distribuição de água haverá placas com QR Code para baixar o aplicativo Acquea e assim poder localizar, entre os 3.500 pontos de água geolocalizados em Roma, a fonte ou a Casa de Água ACEA mais perto para matar a sede. Por fim, cerca de 10 mil garrafas de água serão distribuídas aos jovens peregrinos com um QR Code que liga ao programa de educação hídrica atualmente em andamento nas escolas italianas, uma iniciativa dessa empresa.